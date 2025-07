Devolução de descontos indevidos do INSS começa nesta quinta-feira; RS tem 27,5 mil pessoas aptas a receber

Adesão ao acordo proposto pelo INSS pode ser feita via app, telefone 135 ou agências dos Correios.

Aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) recebem, a partir desta quinta-feira (24) , o ressarcimento por descontos indevidos de mensalidades de associações e sindicatos.

Os valores repassados serão integrais, em parcela única , com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e feitos diretamente na conta em que é recebido o benefício. Portanto, não há necessidade de informar dados bancários.

No Rio Grande do Sul, 88,5 mil pessoas estão aptas a aderir ao acordo, segundo o último balanço regional do INSS. Dessas, 27,5 mil (31%) já aceitaram e começarão a receber a devolução a partir desta quinta.