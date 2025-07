Devolução de descontos indevidos começa nesta quinta para 27,5 mil aposentados do INSS no RS

Agências dos Correios registraram alta procura nesta semana para atendimento de aposentados e pensionistas do INSS. Gabriela Plentz / Grupo RBS

O primeiro lote de ressarcimento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram descontados indevidamente começa nesta quinta-feira (24). Os depósitos serão feitos para aqueles que aderiram ao acordo até a segunda (21).

O último balanço regional do INSS aponta que, no Rio Grande do Sul, 88,5 mil pessoas estão aptas a optar pelo acordo. Dessas, 31% já aceitaram. São 27,5 mil pessoas que vão começar a receber a devolução a partir de quinta.

Em todo o Brasil, de acordo com o INSS, cerca de 2 milhões de beneficiários podem aceitar o acordo. Fazem parte desse grupo aqueles que contestaram o desconto indevido e não receberam resposta das entidades no período de 15 dias (veja abaixo o passo a passo). Até o momento, 40% do total de beneficiários — 839 mil pessoas — aceitaram o acordo.

Para receber o ressarcimento, não há necessidade de informar dados de contas bancárias, já que os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que é recebido o benefício. Os valores repassados serão integrais, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em todo o país, 2 milhões de beneficiários podem aceitar acordo. Camila Hermes / Agencia RBS

Contestação

O prazo para contestação dos descontos indevidos vai, pelo menos, até o dia 14 de novembro. A adesão ao acordo ainda continuará disponível depois dessa data. Até esta segunda, 4.537.830 de pessoas manifestaram não reconhecer os descontos realizados.

Tanto a contestação quanto a análise podem ser feitas ou pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios.

Alta procura

Em Porto Alegre, a agência central dos Correios, na Siqueira Campos, registrou movimento alto desde a segunda-feira.

— Entrei no Facebook e deram esta notícia que procurassem os Correios. Eu fui no INSS e não consegui entrar porque o aplicativo está muito acessado e fica fora do ar. Agora estou no Correio para ver se eu resolvo esse problema dos ressarcimentos que eu tenho a receber de cobranças indevidas, mas o pessoal vem em massa aí está muito lotado — contou à reportagem Flavio Ferlauto, 73 anos.

Até o momento, cerca de 2 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já buscaram os Correios no Brasil. No Estado, foram atendidas 152 mil pessoas nas agências.

INSS fará o ressarcimento direto para a conta dos beneficiários. Camila Hermes / Agencia RBS

Passo a passo

Como aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS:

Acesse com CPF e senha Vá até "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir Exigência" Role a tela até o último comentário, leia com atenção e selecione "Sim" no campo "Aceito receber" Clique em "Enviar" Aguarde o pagamento

Como funciona o processo de adesão:

Primeiro, o beneficiário precisa contestar o desconto indevido (pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios) A entidade tem até 15 dias úteis para responder Se não houver resposta, o sistema libera a opção para aderir ao acordo

E se a entidade respondeu?

Nesse caso, os documentos estão em análise. O beneficiário será notificado e poderá:

Aceitar a justificativa

Contestar por suspeita de falsidade ideológica

Ou declarar que não reconhece a assinatura