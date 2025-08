Desemprego recua para 5,8% no segundo trimestre, menor índice da série histórica

Cerca de 39 milhões de brasileiros são CLT. Roni Rigon / Agencia RBS

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (31), mostra um dado histórico sobre o desemprego no Brasil. A taxa de desocupação no país foi de 5,8% no trimestre encerrado em junho, o menor índice para o período desde o início da série histórica iniciada em 2012.

Conforme o levantamento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego atingiu 6,3 milhões de pessoas no Brasil no segundo trimestre deste ano. Há uma redução do número absoluto, de 17,4% em relação ao trimestre anterior e de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2024.

Cerca de 102,3 milhões de brasileiros tinham ocupação em junho, alta de 1,8% com relação ao trimestre anterior. Este também é o maior número da série histórica.

Outros dados

O acumulado do ano indica aumento de 2,4% na população ocupada, o que significa cerca de 2,4 milhões de brasileiros a mais no mercado de trabalho.

Também foi observado aumento de 0,5% no número de pessoas dentro da força de trabalho, que soma a quantidade de desocupados e ocupados. A estimativa é que o índice represente 108 milhões brasileiros. O número de pessoas fora da força de trabalho manteve-se estável em relação ao primeiro semestre: 65,5 milhões.

O número de brasileiro que trabalharam com carteira assinada no período foi de 39 milhões, crescimento de 0,9% com relação ao trimestre anterior.

Em números