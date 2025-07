Conta de luz mais cara: Aneel anuncia bandeira vermelha 2 para agosto

Medida torna conta de luz mais cara de acordo com o consumo. Porthus Junior / Agencia RBS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) que a bandeira tarifária vermelha no patamar 2 — o mais alto — será aplicada em agosto. Com isso, as contas de energia elétrica terão um acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em julho, a bandeira estava no patamar 1. A decisão foi motivada pela queda nas afluências — volume de água nos reservatórios —, que está abaixo da média em diversas regiões do país, segundo a agência. Com menos geração hidrelétrica, aumenta a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado.

Em nota, a Aneel reforça que o consumidor deve, com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, manter-se ciente da "importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica".

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve como um sinal para o consumidor sobre o custo real da produção de energia elétrica no momento. A depender da situação dos reservatórios e do uso de fontes mais caras de geração, como as termelétricas, o valor da conta de luz pode variar.