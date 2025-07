Consignado CLT: entenda o que muda com a aprovação da MP no Congresso

Mais de R$ 14 bilhões já foram concedidos desde o lançamento da modalidade. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Senado aprovou o projeto que cria o crédito consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. Conhecido como Crédito do Trabalhador, o modelo está em vigor desde março, por Medida Provisória. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta teve apoio da base governista, de centrais sindicais e da Febraban, que consideram a medida um avanço na democratização do crédito.

Entre os principais argumentos a favor da nova linha, estão a redução do custo médio do crédito e o estímulo ao consumo imediato. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mais de R$ 14 bilhões já foram concedidos desde o lançamento da modalidade, com 60% dos tomadores ganhando até quatro salários mínimos.

Antes da medida, o trabalhador do setor privado enfrentava taxas médias de 8,15% ao mês em linhas de crédito pessoal, enquanto servidores públicos tinham acesso a juro de cerca de 2% ao mês e aposentados, 1,8%. A expectativa com a nova regulamentação é aproximar o consignado CLT a um patamar entre 3% e 4% ao mês.

Expansão para trabalhadores de aplicativos

O texto aprovado no Congresso manteve as diretrizes centrais da MP original, mas também trouxe alterações importantes: foi incluída a possibilidade de trabalhadores de aplicativos, como motoristas e entregadores, aderirem à modalidade. O desconto das parcelas será feito diretamente nos repasses das plataformas, com limite de 30% da renda mensal.

Para o advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Eugênio Hainzenreder Júnior, sob o ponto de vista jurídico, essas alterações não parecem suscetíveis a vetos presidenciais, mas exigirão regulamentação futura para que se saiba como as plataformas irão operacionalizar o desconto dos contratos.

FGTS como garantia

Outro avanço da medida, segundo o professor, é o uso do FGTS como garantia adicional do crédito. O texto prevê que o trabalhador possa oferecer até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória como garantia. Para Hainzenreder, isso pode impactar positivamente nas taxas:

— Havendo essa garantia, as instituições possam reduzir o grau de risco que se manifesta no juro. O trabalhador vai ter uma oferta no mercado, e é como se fizéssemos uma pesquisa de preço para comprar um bem próprio. A mesma coisa agora, quando o empregado for contrair um empréstimo, deverá estar atento a quais são as taxas de juro das respectivas instituições financeiras.

Pelo modelo aprovado, o trabalhador pode contratar o empréstimo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou diretamente com instituições financeiras habilitadas. As propostas devem ser apresentadas em até 24 horas após a solicitação, criando um ambiente mais transparente e competitivo.

Risco de endividamento

Apesar dos avanços, o professor faz ressalvas importantes. Segundo ele, o que chama a atenção é o perfil do público que mais tem aderido à linha de crédito. A maioria dos contratantes (60%) são pessoas com renda de até quatro salários mínimos.

— Essas pessoas, via de regra, têm grau de instrução menor, o que está diretamente associado à capacidade de endividamento. Se não houver educação financeira, vejo com bastante preocupação a possibilidade de aumento do superendividamento. O brasileiro, via de regra, não está preparado para medidas como essa — ressalta.

Ele critica o fato de a MP ter sido divulgada como uma grande conquista para os trabalhadores, sem o devido alerta sobre os riscos:

— Não veio na mesma proporção o alerta para os trabalhadores. A preocupação tem que ser com o bem social e com a saúde financeira, e não com o empréstimo. A pessoa endividada não consegue trabalhar direito, afeta suas relações sociais, vai dormir sabendo que está devendo.

Juro segue elevado

Mesmo com o modelo aprovado e operacional, o juro continua pressionando. Apesar de ter recuado de 3,94% em abril para 3,75% ao mês em maio, a taxa média do consignado CLT ainda está acima dos 3,09% registrados em março, quando a linha foi lançada. A diferença, aparentemente pequena, se amplia ao ano: na prática, a taxa anual salta de cerca de 40% para mais de 50%.

— Enquanto a Selic (taxa básica de juro da economia) seguir em patamar contracionista, como agora, haverá reflexo direto sobre as linhas de crédito. O juro do consignado para CLT caiu um pouco, mas ainda está longe dos 1,8% oferecidos a aposentados do INSS — afirma Rafael Disconzi Rodrigues, economista e professor da Escola de Negócios da PUCRS.

Segundo ele, há quatro grandes fatores que mantêm os juros do consignado CLT elevados:

Selic alta , que ainda serve de base para o custo do dinheiro no país

, que ainda serve de base para o custo do dinheiro no país Inadimplência dos trabalhadores do setor privado, que obriga os bancos a aumentar os juros como forma de proteção

dos trabalhadores do setor privado, que obriga os bancos a aumentar os juros como forma de proteção Spread bancário elevado , especialmente fora dos grandes bancos

, especialmente fora dos grandes bancos Risco percebido maior no regime CLT, que tem mais rotatividade e menor estabilidade que o funcionalismo

Outras regras

O texto aprovado também inclui:

Verificação biométrica e confirmação de identidade para assinatura dos contratos

e confirmação de identidade para assinatura dos contratos Penalidades para empregadores que não repassarem corretamente os valores descontados em folha

que não repassarem corretamente os valores descontados em folha Exigência de que a nova taxa , em caso de portabilidade, seja menor que a anterior

, em caso de portabilidade, seja Estímulo a ações de educação financeira para trabalhadores com carteira assinada

Cuidados ao contratar

— Antes de contratar, é fundamental comparar as propostas tanto na plataforma do governo quanto nos canais diretos dos bancos, simular cenários, avaliar prazos e garantir que o comprometimento da renda seja menor ou igual a 30% — orienta Disconzi.

Além disso, ele recomenda:

Escolher apenas instituições autorizadas

Desconfiar de links enviados por redes sociais ou aplicativos de mensagens

enviados por redes sociais ou aplicativos de mensagens Ler o contrato na íntegra

Evitar contratar se não houver real necessidade, mantendo uma reserva de emergência sempre que possível

se não houver real necessidade, mantendo uma sempre que possível Ficar atento à portabilidade: contratos antigos podem ser migrados para taxas menores, mas exigem atenção e conhecimento sobre o processo

— O acesso facilitado ao crédito pode aliviar o caixa no curto prazo, mas também pode incentivar uma dependência de dinheiro fácil e reduzir a capacidade de poupança de longo prazo do trabalhador — alerta o professor.

Para Hainzenreder, o acesso facilitado à crédito é positivo apenas quando acompanhado de planejamento.

— A medida, apesar de positiva, não deve ser examinada como medida sanadora. O ideal é não ter que fazer empréstimos. Havendo necessidade, essa alternativa se torna válida se o trabalhador buscar uma taxa atrativa — emenda.

Ele reforça que o trabalhador brasileiro tende a priorizar o gasto imediato em vez de se planejar para o médio prazo. Segundo o advogado, isso vale para empréstimos, mas também para o uso do 13º salário ou das férias.

— Muitas vezes, a pessoa já chega em dezembro com o 13º comprometido. A mesma coisa acontece com o recebimento de férias. O trabalhador brasileiro não é um trabalhador que se preocupa com o amanhã — lamenta.

Por fim, o professor recomenda que, em caso de contratação do crédito, o trabalhador faça uma planilha simples:

— Registre mês a mês o quanto da sua renda está comprometida com dívidas fixas. Isso ajuda a visualizar o quanto sobra para outras despesas e pode evitar o superendividamento.

Próximos passos

Com a sanção presidencial, o governo ainda terá que regulamentar os detalhes da operação com trabalhadores de aplicativo.

O sucesso da medida, segundo especialistas, vai depender de dois pilares principais: uma política monetária mais branda no médio prazo e o fortalecimento da educação financeira no país.