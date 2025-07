“Consenso é de negociação”: representantes de setores da economia gaúcha comentam reunião com Alckmin

Indústria gaúcha representa 22% de toda a produção nacional de calçados. André Ávila / Agencia RBS

Setores produtivos e exportadores gaúchos estiveram representados na reunião desta terça-feira (15) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, em Brasília. O Rio Grande do Sul é um dos Estados que saem prejudicados com a imposição da alíquota de 50% anunciada por Donald Trump para valer a partir de 1º de agosto, especialmente pela produção de calçados, carnes, celulose, entre outras.

Gaúcho e presidente Associação das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira representou o setor calçadista nacional, que tem no Rio Grande do Sul um dos seus principais polos. A indústria gaúcha representa 22% de toda a produção nacional e 50% do valor gerado de exportação. O Estado é o segundo maior produtor nacional de calçados, atrás apenas do Ceará, e o maior exportador em valores do Brasil.

Em entrevista à colunista Marta Sfredo, Ferreira disse que “o objetivo é voltar à tarifa de 10%”. No patamar apresentado por Trump, as exportações se tornariam inviáveis. Em entrevista à Gaúcha após a reunião, o presidente-executivo disse que o trabalho conjunto das entidades é para que haja uma negociação das alíquotas.

— Foi consenso que a saída é diálogo. Tem que separar a parte política da parte empresarial. O consenso é de negociação — afirmou Ferreira sobre o encontro.

À reportagem de Zero Hora, Ferreira já havia citado que há questões de um mercado diferenciado que dificultam os negócios no setor. Isso porque o tipo de calçado fabricado especialmente no RS é considerado de alto valor agregado e não encontra facilmente outros compradores. Por este motivo, a realocação não é simples.

Indústria soma esforços

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) não enviou porta-voz próprio, mas foi representada pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, que fez coro pelas demais federações. O dirigente reforçou o pedido para que o governo articule uma ampliação de 90 dias para o começo da vigência das alíquotas.

Estimativa preliminar do setor fabril aponta para uma perda de pelo menos 110 mil postos de trabalho, caso a medida entre em vigor nos termos anunciados.

Em nota, a Fiergs comunicou que elaborou uma carta conjunta sobre o tema com os sindicatos filiados. O documento solicita a manutenção da atual tarifa em 10% e menciona a prorrogação por 90 dias, caso o aumento não seja revertido. O presidente da entidade, Claudio Bier, reforçou a posição da Fiergs pela negociação, "com o objetivo de evitar maiores prejuízos ao setor".

Pecuária destaca relevância de exportações

Outras entidades nacionais, como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e representantes dos frigoríficos, estiveram na reunião desta terça em nome do agronegócio. O setor é um dos mais impactados pelas medidas e, no RS, será penalizado nas exportações de celulose e fumo, especialmente.

Presidente da Abiec, Roberto Perosa, afirmou, em coletiva após o encontro, que, inicialmente, deve-se buscar a prorrogação da aplicação das taxas, para então negociar uma revisão da medida.