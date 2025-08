Com telhado panorâmico e oliveira de 500 anos: Lugano investe R$ 25 milhões em novo restaurante na Rua Coberta, em Gramado

No terceiro piso do restaurante fica uma oliveira de 500 anos de idade. Casa Lugano / Divulgação

Tradicional marca gaúcha de chocolates, a Lugano acaba de inaugurar um novo restaurante na Rua Coberta, em Gramado. Para sair do papel, o Casa Lugano recebeu investimento de R$ 25 milhões, vindo de investidores e da própria indústria chocolateira, que foi criada na cidade há 49 anos.

O novo restaurante foi instalado em um imóvel onde ficava uma loja da Paquetá, comprado pela Lugano em janeiro de 2024. O prédio, de três andares e 1,6 mil metros quadrados, passou por reforma completa, que durou 11 meses para ser finalizada.

O restaurante foi dividido em três ambientes. Em cada um é servido um tipo diferente de culinária (veja o detalhamento abaixo). No primeiro pavimento, há um bar e mesas para clientes na calçada da Rua Coberta, além de uma loja de chocolates. Somente na Avenida Borges de Medeiros, onde fica o restaurante, a Lugano possui outras cinco operações.

Para chegar ao segundo piso, o cliente sobe uma escada de mármore iluminado. O espaço conta com mesas e uma vitrine de doces artesanais.

No terceiro pavimento, está o principal atrativo do restaurante: uma oliveira de 500 anos de idade e 10 toneladas. Para sustentar seu peso, foram construídas estruturas reforçadas com 40 toneladas de aço. Antes de abrigar o restaurante, essa parte do imóvel era usada como depósito da loja da Paquetá.

O telhado e parte da parede são de vidro.

— É a primeira vez que a cidade tem essa visão. O telhado de vidro permite termos uma vista panorâmica da cidade, pegando a Igreja São Pedro, a Rua Coberta e o Palácio dos Festivais — diz Guilherme Schwingel Luz, sócio da Lugano.

A casa conta com 320 lugares para clientes e 110 funcionários trabalhando no atendimento. Schwingel diz que ainda pretende contratar mais 50 pessoas.

Opções e preços

O menu do Casa Lugano foi desenvolvido por chefs premiados internacionalmente. Fabi Agostini, diretora de A&B formada pela Le Cordon Bleu, lidera a equipe ao lado de Diego Lozano, jurado do MasterChef Brasil.

Ian Spampatti preparou o cardápio de pizzas napolitanas e treinou a equipe que trabalha neste setor do restaurante. Por fim, o barman Márcio Silva, premiado em Madri, é o responsável pela carta de drinques da casa.

Primeiro piso tem carnes, massas e risotos

A Osteria Lorita, no primeiro piso, serve pratos típicos da culinária italiana. Entre eles, fettuccine al formaggio finalizado dentro do queijo grana padano, que custa R$ 109; carbonara, com pecorino romano, sai por R$ 89; e de sobremesa, uma opção é o profiteroles, doce finalizado na mesa com calda quente de chocolate Lugano, que sai por R$ 48.

Segundo piso conta com café, pâtisserie e pizza napolitana

No segundo piso do restaurante são servidos pratos de confeitaria artesanal. As receitas são inspiradas em doces da Europa, como macarrons e croissants. O menu de brunch é servido aos sábados e domingos por R$ 169, incluindo todas as especialidades da casa.

O ambiente também contará com o menu das cafeterias da Lugano, espalhadas por todo o país. À noite, o espaço serve um rodízio de pizzas napolitanas (R$ 149), feitas com ingredientes trazidos da Itália.

No terceiro piso, fondue

No terceiro piso, são servidos três menus de fondue, cujo preço pode variar de R$ 199 a R$ 499, a depender dos ingredientes usados na sequência.