Os 10 melhores aeroportos do mundo; veja a lista e saiba se o Brasil está no ranking

O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek , em Brasília , foi destaque no novo ranking dos melhores aeroportos do mundo em 2025. A lista foi divulgada pela AirHelp , empresa especializada em direitos de passageiros.

Com nota média de 8,47 , o terminal da capital federal ficou em quarto lugar . Ele subiu uma posição em relação ao ano anterior, sendo o único representante brasileiro no top 10 global.

O levantamento avaliou 250 aeroportos de 68 países , levando em conta a pontualidade dos voos, qualidade do serviço (como limpeza, acessibilidade, tempo de espera, atendimento) e variedade de lojas e opções gastronômicas.

Como o ranking foi feito?

As notas finais foram calculadas com base em três categorias principais: pontualidade , opinião dos clientes e qualidade das lojas e restaurantes .

Além de Brasília, outros 11 aeroportos do país figuram entre os cem melhores do mundo, como Santos Dumont (17º), no Rio de Janeiro, Pinto Martins (24º), em Fortaleza, Guarulhos (61º) e Congonhas (65º) em São Paulo.