Brasil sai do Mapa da Fome novamente, mostra relatório da ONU

O Brasil foi retirado mais uma vez do Mapa da Fome , conforme relatório divulgado nesta segunda-feira (28) pela Organização das Nações Unidas (ONU). O estudo aponta que menos de 2,5% da população brasileira está em situação de subnutrição — percentual que, segundo os critérios da ONU , exclui o país da classificação de insegurança alimentar grave.

O Brasil já havia deixado o Mapa da Fome em 2014 , mas voltou a integrar a lista após a análise dos dados de 2018 a 2020, quando se constatou um aumento da insegurança alimentar no país.

Agora, com base na média dos dados mais recentes, de 2022 a 2024, o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025 aponta nova melhora nos indicadores. Segundo a ONU, a desnutrição afeta quem consome, de forma recorrente, menos calorias e nutrientes do que o necessário para manter uma vida saudável.