Bateria de carro elétrico dura só cinco anos? Entenda o que é mito e o que é verdade

Maioria dos fabricantes oferece garantia mínima de oito anos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quem pensa em comprar um carro elétrico, seja novo ou usado, costuma esbarrar na mesma dúvida: quanto tempo dura a bateria?

A ideia de que ela precisa ser trocada a cada cinco anos ainda assusta muitos consumidores. Mas a realidade, segundo especialistas e dados atuais do setor, está bem distante disso.

— Todo mundo tinha esse grande ponto de interrogação. Não havia uma base de dados sobre a real durabilidade. Hoje já temos veículos com 10 anos de uso, como modelos da BYD e da Tesla, com mais de 90% de vida útil preservada — explica Eduardo Costa, CEO da Esquina do Futuro, rede de eletropostos multisserviços.

Com base nos casos acompanhados no Brasil e no exterior, a expectativa de vida útil da bateria de um carro elétrico já pode ultrapassar oito ou até 10 anos, com perda mínima de capacidade.

— A vida útil pode variar de acordo com o uso, mas não é necessário trocar a bateria a cada cinco anos. Isso é um mito. A maioria dos fabricantes oferece garantia mínima de oito anos — completa Costa.

O que mais desgasta a bateria?

Ideal é não carregar o carro com a bateria ainda em 70%, por exemplo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Assim como em smartphones e notebooks, a bateria dos carros elétricos funciona por ciclos de carregamento. Cada carga completa equivale a um ciclo. Por isso, hábitos de uso influenciam diretamente na durabilidade.

— O ideal é não carregar o carro com a bateria ainda em 70%, por exemplo. Cada vez que se inicia uma carga, é considerado um ciclo, e isso impacta a vida útil da bateria. O funcionamento é semelhante ao de um celular — orienta Costa.

O clima também exerce influência, mas de forma menos impactante no Brasil. Temperaturas extremamente baixas, como em regiões que atingem -15°C, podem reduzir momentaneamente a autonomia. Mas, no Sul do país, esse efeito não costuma ser relevante.

Quando a bateria começa a “envelhecer”?

Ao longo dos anos, a bateria vai, sim, perdendo eficiência — mas em um ritmo bem mais lento do que se imaginava. E o carro elétrico avisa o condutor quando algo começa a se degradar.

— O próprio sistema do veículo te informa sobre a saúde da bateria. Quando ela atinge em torno de 80% da capacidade, a velocidade de carregamento começa a diminuir por segurança. Mas isso leva muitos anos para acontecer — explica o especialista.

Em veículos seminovos disponíveis nas lojas atualmente, quase todos ainda estão nos primeiros anos de uso e com a bateria em condições ideais.

— Nunca recebemos um carro elétrico com mais de 100 mil km aqui na revenda. Isso significa que o desgaste da bateria ainda não é uma preocupação real nesse momento — conta Fabrício Custodio, diretor de seminovos do Grupo IESA.

Quanto custa trocar uma bateria?

Fabricantes projetam os sistemas para durarem mais de uma década. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A substituição da bateria inteira é rara — e cara. Em média, o custo de troca pode variar entre 30% e 50% do valor do veículo, dependendo se o modelo é híbrido plug-in ou 100% elétrico. No entanto, os próprios fabricantes projetam os sistemas para durarem mais de uma década, o que torna essa troca algo que provavelmente só ocorrerá no fim da vida útil do carro.

Além disso, por segurança, não é possível trocar apenas parte da bateria. Os conjuntos são blindados, e a substituição deve ser feita por profissionais qualificados, com autorização dos órgãos ambientais. Segundo a legislação atual, é necessário informar o destino final da bateria antiga antes da troca ser autorizada.

É possível medir a saúde da bateria?

Estado da bateria pode ser avaliado pelas concessionárias. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Sim. Assim como um laudo técnico veicular comum, o estado da bateria também pode ser avaliado por ferramentas das concessionárias. O ideal é verificar se o carro ainda está coberto pela garantia de fábrica, o que cobre eventuais defeitos e reduz os riscos da compra de um seminovo.

— Hoje já conseguimos ter uma leitura muito precisa da saúde da bateria. Se ainda estiver na garantia, o risco é mínimo — diz Gilberto Gomes, proprietário da Garage Car Veículos.

E quando a bateria não serve mais para o carro?

Mesmo fora do carro, a bateria pode ganhar nova vida. Projetos de “fazendas de baterias” já são realidade fora do país — especialmente na China e nos Estados Unidos — e começam a ser desenhados no Brasil.

Com cerca de 60% ou 70% de capacidade, a bateria ainda pode servir como fonte de armazenamento de energia para outros sistemas, como data centers ou usinas solares.

Além disso, há regulamentações ambientais que exigem destinação correta e rastreada de cada unidade descartada.