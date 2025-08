Banrisul lança terceira edição de programa para estimular desenvolvimento de startups

Evento de apresentação ocorreu no Instituto Caldeira, na Capital Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Banrisul lançou, na manhã desta segunda-feira (28), a terceira edição de um programa destinado a impulsionar o desenvolvimento de startups no Rio Grande do Sul.

Com apoio do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), a iniciativa batizada de Banritech Fly 2025 se propõe a oferecer treinamentos, consultorias e acesso a espaços de trabalho e conexão com outros integrantes do ecossistema de inovação a um grupo de empresas escolhidas. As inscrições para seleção dos participantes estão abertas até 17 de agosto.

Os organizadores promoveram mudanças em comparação aos dois ciclos anteriores. A intenção é selecionar startups que já estejam mais estruturadas, restringindo o acesso de iniciativas ainda muito incipientes. Outra novidade é a escolha de seis desafios que deverão ser atendidos pela área de atuação das diferentes empresas, como, por exemplo, gestão de imóveis ou ferramentas de inteligência de mercado (veja lista completa ao final da reportagem). Inicialmente, serão pré-selecionadas até 50 startups que, em uma segunda etapa, vão se resumir a até cinco escolhidas para cada desafio — podendo chegar, portanto, a três dezenas de beneficiadas.

— A principal novidade é ter esses desafios, que nos permitem ser mais assertivos na busca de empresas que possam resolvê-los. Por isso, a maturidade (das startups) têm de ser um pouco maior. Esse foi um dos aprendizados dos ciclos anteriores do programa — avalia o gerente de inovação do banco, Fabrício Gomes, que apresentou um resumo do Banritech Fly em evento realizado no Instituto Caldeira, na Capital.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, destaca que as participantes que demonstrarem bom desempenho e capacidade de propor soluções a demandas concretas do banco poderão ser contratadas para prestação de serviço. Esse é outro avanço em relação às edições anteriores, já que mudanças legais facilitaram esse tipo de acordo sem necessidade de licitação. Segundo Lemos, um dos objetivos do programa é favorecer a permanência de empreendedores talentosos no Estado:

— Temos também por objetivo segurar as cabeças boas do Rio Grande do Sul. Não adianta nós descobrirmos aqui as boas cabeças, os bons, sérios e depois exportá-los para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Nós queremos que fiquem aqui.

O lançamento contou ainda com a presença do superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy.

Ao final do processo de aceleração da startup, serão escolhidas até 10 participantes para o Banritech Pitch Day, em dezembro, onde poderão apresentar seus negócios a integrantes do ecossistema de inovação. As três melhor avaliadas receberão subsídio para participação em eventos de referência na área no Brasil (segundo e terceiro lugares) ou no Exterior (primeiro lugar).

Nas edições anteriores, foram impulsionadas 60 startups, entre as quais 43% relataram a realização de novos negócios ou o recebimento de novos investimentos depois do processo de qualificação.

A divulgação das startups selecionadas irá ocorrer na metade de setembro.

Como participar

Inscrições

Podem ser feitas neste site

Período

Desta segunda-feira (28) até 17 de agosto.

Quem pode participar

Startups que tenham soluções inovadoras, em fase de "operação, tração ou escala, com validação interna e/ou de mercado", para atender ao menos um dos seis desafios propostos no edital. Serão pré-selecionadas até 50 startups e, posteriormente, até cinco serão selecionadas para cada um dos seis desafios propostos.

Benefícios

As escolhidas receberão mentoria, consultoria, diagnóstico e plano individualizado, acesso a espaços de coworking e infraestrutura do Tecnopuc, possibilidade de acesso a investidores e participação em eventos de conexão e troca de conhecimentos. As melhores classificadas ao final do processo receberão premiações. Haverá atividades presenciais e online, a fim de permitir a participação de empresas de outros lugares do país.

Os desafios propostos

Gestão de Imóveis

Consolidar, monitorar e atualizar continuamente as informações dos imóveis, unidades e ativos físicos do banco, promovendo eficiência operacional, conformidade regulatória e apoio às decisões estratégicas

Performance Interna

Com base nas ferramentas existentes de gestão de projetos e processos, medir a performance de equipes e otimizar a alocação de recursos, valorizando as pessoas em qualquer modelo de trabalho

Inteligência de Mercado

Estruturar inteligência de mercado usando dados públicos para gerar leads qualificados, oportunizando novos negócios e relacionamento, com apoio à tomada de decisão, personalização de ofertas e eficiência na prospecção de clientes.

Agregador Financeiro PJ

Otimizar e automatizar a experiência de gestão financeira de pequenas e médias empresas, oferecendo soluções personalizadas para os clientes.

Programa de Fidelidade

Consolidar a visão dos produtos e serviços contratados através de um programa de benefícios que fortaleça o vínculo com o cliente.

Garantia Tokenizada