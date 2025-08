Banco Central mantém Selic em 15% e interrompe ciclo de alta da taxa

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), manteve a Selic em 15% ao ano na reunião desta quarta-feira (30) . A decisão, por unanimidade, interrompe um ciclo de sete altas consecutivas da taxa básica de juros iniciado em setembro de 2024, mas a mantém no maior patamar desde 2006.

No comunicado, o Copom justifica que entende a decisão como "compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".