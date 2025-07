Aos 25 anos, rede gaúcha de cosméticos investe R$ 3 milhões para abrir três lojas em São Paulo

Interior da loja "boutique" da Belshop inaugurada em Bauru, no interior paulista. Belshop / Divulgação

Criada há 25 anos no centro de Porto Alegre, a Belshop chegou no mercado de São Paulo. A rede de lojas de cosméticos, que nasceu de um projeto de mestrado do empresário Renato Pereira, investiu R$ 3 milhões para abrir três lojas no interior paulista.

A abertura mais recente aconteceu neste mês, em um shopping na cidade de Bauru, com 150 metros quadrados.

No final de 2024, foram instaladas as duas primeiras operações da rede em São Paulo: uma em um outlet de Ribeirão Preto, de 250 metros quadrados, e outra também em Bauru, de 90 metros quadrados.

Essa última é uma unidade do modelo "boutique", com mix de produtos diferente das demais lojas da rede, como perfumes importados. Em Porto Alegre, a Belshop possui apenas uma unidade como essa, que fica no Moinhos Shopping.

Somadas, as três lojas de São Paulo contam com 18 funcionários.

Nenhuma das três lojas paulistas da Belshop tem salão de beleza, um diferencial da marca nas operações do Rio Grande do Sul. No entanto, a empresa diz estar negociando a abertura de mais lojas em São Paulo, com a avaliação de pontos no interior e na capital paulista.

Mais lojas fora do RS

O movimento de expansão para fora do Rio Grande do Sul se dá em um momento que redes de fora começaram a abrir lojas em Porto Alegre, onde a Belshop reinava sozinha até dois anos atrás:

— O mercado deu uma mudada. A entrada de concorrentes acaba diluindo margens, acabamos sofrendo um pouco. Temos que fazer o dever de casa, tentando extrair disso uma estratégia de combate. Vamos continuar no nosso trilho — diz o fundador da marca, Renato Pereira.

— Nossa estratégia será ampliar o portifólio indo para outros Estado. Eles vêm para cá, nós vamos para lá também — completa o empresário.

Além das lojas no RS e em SP, a Belshop já opera em Santa Catarina.

Projeto acadêmico

Em uma atividade do mestrado de Administração na PUCRS, Renato Pereira teve que criar um projeto de empresa que ainda não existisse no Brasil. Como já trabalhava com varejo, montou um plano de negócios no qual, além de vender os produtos — no caso, cosméticos —, a loja ofereceria serviço no mesmo espaço.