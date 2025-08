"Afirmei que o poder Judiciário é independente no Brasil", diz ministro das Relações Exteriores sobre reunião com chefe da diplomacia dos EUA

Mauro Vieira está nos Estados Unidos. Lula Marques / Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que ressaltou a independência do poder Judiciário brasileiro em reunião nesta quarta-feira (30) com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington.

— Afirmei que o poder Judiciário é independente no Brasil como aqui e que não se curvará a pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos — disse Mauro Vieira à imprensa.

O chanceler brasileiro disse ainda que ambos concordaram sobre a necessidade de manter diálogo para resolver os problemas bilaterais.

Ele afirmou que voltará hoje ao Brasil e relatará a conversa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir a resposta brasileira ao tarifaço de 50% e às sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Tarifa e sanções

A Casa Branca publicou, na tarde desta quarta, um comunicado detalhando o decreto da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. No texto, o governo americano classifica o Brasil como uma "ameaça incomum e extraordinária" à segurança, à política externa e à economia dos EUA.

As tarifas passam a valer no dia 6 de agosto. O decreto lista cerca de 700 produtos que ficaram de fora do tarifaço.

Contra Moraes, foram aplicadas sanções da Lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros.