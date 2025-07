26ª Construsul começa nesta terça-feira em Porto Alegre, com foco em inovação e conexão na busca por soluções

Feira acontece no Centro de Eventos Fiergs. Construsul / Divulgação

Porto Alegre recebe, nesta semana, a 26ª Construsul — Feira Internacional da Construção —, com foco em inovação, negócios e conexões. Essa é a maior feira do setor no sul do país e uma das maiores do Brasil e da América Latina. O evento ocorre no Centro de Eventos Fiergs, entre esta terça-feira (22) e sexta-feira (25). A expectativa é movimentar R$ 1 bilhão em negócios.

O complexo contará com 800 empresas expositoras e expectativa de cerca de 32 mil visitantes, segundo projeções da organização.

Ricardo Richter, diretor da Sul Eventos, promotora da feira, afirma que a edição deste ano será marcada por inovação e conexão, com destaque para soluções em segmentos como ferramentas, acabamentos e software.

— Tem bastante novidades nessas áreas. Os profissionais que vão vir na feira terão a oportunidade de conversar com as marcas que estão lançando esses produtos, que estão trazendo novidades. E muitas vezes é uma chance também de encontrar a pessoa que desenvolveu a solução. Uma oportunidade única — destaca Richter.

O diretor afirma que o evento deste ano também marca o retorno à normalidade, com a participação de empresas que não conseguiram comparecer em 2024. No ano passado, a Construsul ocorreu fora do calendário tradicional em razão da inundação que afetou o Estado, mas atraiu mais de 30 mil visitantes de 19 Estados brasileiros e três países do Mercosul.

A conexão entre lojistas, construtoras, engenheiros, arquitetos e outros profissionais do setor ocorrerá em 20 mil metros quadrados do complexo na zona norte de Porto Alegre.

Marcarão presença no evento companhias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, além de marcas internacionais. Esta edição terá 30 empresas estreantes.

Atualizações técnicas e debates das principais tendências e desafios do setor também terão destaque no evento. Seminários, congressos e workshops gratuitos, realizados em parceria com entidades e empresas serão desenvolvidos no local. Temas como inovação, sustentabilidade, eficiência energética, industrialização da construção e os desafios do mercado nos próximos anos pautarão esses conteúdos.

Serviço

26ª Construsul – Feira Internacional da Construção