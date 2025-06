Vítimas de fraudes do INSS serão ressarcidas no mesmo período, e pagamento será em parcela única

Presidente do INSS disse que pagamento deve ser feito "o quanto antes".

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse nesta quarta-feira (18) que todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos nos benefícios serão ressarcidos no mesmo período, ou seja, não haverá uma lista de prioridades.