Um a cada 10 carros emplacados no RS em 2025 até maio era elétrico; vendas cresceram 57%

Entre janeiro e maio de 2025, 4,8 mil veículos eletrificados foram emplacados no RS. Renan Mattos / Agencia RBS

Em um contexto com maior número de marcas e modelos, o mercado de veículos elétricos segue em expansão no Rio Grande do Sul. As vendas de carros zero-quilômetro desse tipo cresceram 57,17% no Estado no acumulado do ano até maio ante o mesmo período de 2024.

Maior oferta, consolidação desse tipo de tecnologia e comparação com período afetado pela enchente estão entre os principais pontos que explicam esse salto, segundo especialistas.

De janeiro a maio, o Estado registrou o emplacamento de 4.825 veículos eletrificados novos, que incluem automóveis e comerciais leves 100% elétricos e híbridos. No mesmo período do ano passado, foram 3.070 emplacamentos. Os dados são do Sincodiv-RS/Fenabrave, que representa concessionárias e distribuidoras.

O presidente da entidade, Jefferson Fürstenau, lembra que a venda de veículos em maio do ano passado foi travada pela enchente. Portanto, o acumulado deste ano conta com um maio robusto, que ajuda a inflar os números do setor. No entanto, esse não é o único fator. A maior oferta de marcas e modelos eletrificados também auxilia a expansão do segmento, segundo o dirigente:

— Tem a entrada de novos players hoje, que é uma constante. Só em Porto Alegre nós temos pelo menos cinco novas marcas se estabelecendo nos últimos 30 dias e todas elas com veículos da linha de eletrificados. Então, aumentou o nível de oferta dos veículos eletrificados e isso automaticamente acaba aumentando também a procura e a compra desses automóveis. E esta é uma tendência de continuidade no mercado nesse próximo ciclo com uma nova distribuição entre as tecnologias vendidas.

Fürstenau destaca o efeito dessa oferta maior nos valores. Com maior competitividade entre as marcas, variedade de produtos e mais faixas de preço, os clientes encontram modelos mais acessíveis.

— Os híbridos ainda estão levando uma vantagem em relação ao 100% elétrico, porque no híbrido tem as duas características. Mas os dois segmentos estão em crescimento. E as ofertas vêm aumentando e baixando os preços. Está tendo uma competitividade maior também nesse segmento, que era um segmento teoricamente só de luxo, em função dos valores. A entrada de novos produtos aí vem acirrando a competitividade, o que beneficia o consumidor e dá a chance dele escolher o que ele quer — explica o executivo.

Comparado a outros anos, quando chegou a avançar na casa dos 700% nas vendas, o aumento nos emplacamentos neste ano parece ser mais "tímido". No entanto, especialistas do setor automotivo lembram que os dados atuais são de um mercado em consolidação e que é comparado ano após ano a bases maiores.

Maior fatia de mercado

Desconsiderando os dados de maio de cada ano — já que os números de 2024 foram impactados pela enchente —, o aumento na venda de eletrificados se mantém, ainda que fique menor: 25,15% de alta em 2025.

Outro dado que chama atenção é o que mostra a participação dos veículos eletrificados no total de vendas de comerciais leves e automóveis no Estado. No acumulado de 2025, o segmento responde por 10,29% dos emplacamentos no Estado. No ano passado, esse percentual estava em 7,77%.

O consultor automotivo Milad Kalume Neto destaca que esse aumento na fatia de mercado é uma tendência que deve ganhar ainda mais força nos próximos anos:

— Esse é um movimento que veio para ficar. Existe uma projeção que para 2030 aproximadamente 50% dos carros novos vendidos vão ser eletrificados, para a gente conseguir atender a nova legislação de descarbonização. Então esse é um movimento que a gente vê com força e vai ser cada vez mais evidente.

Próximos meses

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave afirma que a tendência é fechar 2025 com alta na venda de veículos, mas em patamar menos elevado do que o observado no ano passado. No caso específico dos eletrificados, Fürstenau cita a "invasão" do mercado chines, que deve manter o mercado aquecido no país:

— O Brasil tem os holofotes da China, tanto que 95% da entrada desses novos players é formada por chineses que estão chegando ao Brasil e fazendo essas ofertas que está mexendo com o mercado, que está dando mais acesso ao consumidor. Trazendo produtos melhores, maior competitividade e preços, obviamente, que dão uma opção maior para o consumidor.

O consultor automotivo Milad Kalume Neto também cita a entrada de novos produtos no país diante dos embaraços no comércio exterior causados pelo tarifaço do segundo governo de Donald Trump. No entanto, não enxerga mudanças abruptas no mercado de eletrificados, que segue crescendo conforme o planejado: