Santa Maria contata companhias aéreas para não ficar sem voos diretos para São Paulo

Em Santa Maria, a Azul vai operar apenas voo para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Fernando Gomes / Agencia RBS

Após a confirmação da Azul Linhas Aéreas de encerramento da oferta de voos entre Santa Maria e São Paulo a partir de agosto, a prefeitura afirma que já está contatando as concorrentes para evitar que a cidade perca a conexão direta com o centro do país.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Santa Maria, Ronie Gabbi, a administração já está contatando a Latam e a Gol para oferecer a rota.

A negociação deve interessar as companhias, segundo o secretário. De acordo com Gabbi, as aeronaves costumavam costumavam ter ocupação de 75%. Além desse caminho feito pela prefeitura, Gabbi afirma saber que a própria Azul já foi acionada por outras companhias aéreas, interessadas em assumir as viagens.

Após o comunicado, a Azul irá operar apenas um voo diário entre Santa Maria e Porto Alegre. Será a única operação na Região Central.

Ampliação do aeroporto entra no radar

A mais efetiva das alternativas – mas que demanda mais tempo e envolve mais setores –, é de reformar e ampliar a pista do aeroporto, para que ele possa receber aeronaves maiores. Seria a mais perene das soluções, segundo o secretário.

Atualmente, a pista – que é compartilhada com o aeroporto militar da Base Aérea de Santa Maria – pode receber aviões de pequeno e médio porte. A pista principal, de concreto, tem 2.700 metros de extensão por 45 metros de largura. Há uma outra pista de asfalto de 1.800 metros de comprimento por 30 metros de largura.

O projeto de ampliação e reforço da pista permitiria receber jatos Boeing e Airbus para transporte de quase 200 passageiros.

Para essa obra, o secretária firma que será preciso contar com a Secretaria de Aviação Civil (SAC) e o Comando da Aeronáutica (ComAer). Ele afirma que já há valores dimensionados tanto na SAC quanto na ComAer para os serviços. Para colaborar nesta iniciativa, uma frente política também se prontificou a angariar recursos pela reforma.

Por fim, há ainda o próprio processo de recuperação judicial da Azul, o que motivou a desativação a operação com o Aeroporto de Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Gabbi afirma que a companhia poderá voltar a operar um voo para São Paulo, mas que esta possibilidade depende da empresa recuperar sua situação financeira. Portanto, não há previsão.

Azul entrou com Chapter 11 nos EUA

A Azul protocolou o pedido de Chapter 11 em 28 de maio, equivalente à recuperação judicial, na Justiça dos Estados Unidos. A notícia já era aguardada pelo mercado diante das dificuldades recentes da companhia para levantar capital e renegociar dívidas.

A recuperação contempla aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento durante o processo, eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas (cerca de R$ 11,28 bilhões) e previsão de até US$ 950 milhões em novos aportes de capital no momento da saída, segundo fato relevante divulgado pela Azul.

Histórico

Entre as três principais companhias que operam no Brasil, a Azul era a única que ainda não tinha recorrido ao Chapter 11. A Latam entrou no processo durante a pandemia e encerrou a recuperação judicial em 2022. Já a Gol entrou com o pedido no início de 2024 e deve sair do processo em junho.

O Chapter 11 voltou a ser uma possibilidade para a Azul após a piora da situação financeira da companhia. A dívida bruta da empresa aérea encerrou março em R$ 34,6 bilhões, crescimento de 42% em 12 meses.

A Azul buscou várias formas nos últimos meses para tentar evitar essa medida e tem a intenção de fazer uma nova oferta de ações. Mas a avaliação é que só vai conseguir fazer quando o operacional da empresa melhorar.