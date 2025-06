Os 10 homens mais ricos do mundo em 2025; veja ranking atualizado

Atualmente Larry Ellison é o segundo homem mais rico do mundo.

Larry Ellison , 80 anos, dono da empresa de computação Oracle Corporation , subiu posições e agora figura no segundo lugar na lista das pessoas mais ricas do mundo , segundo ranking da Forbes .

O crescimento da fortuna do bilionário aconteceu devido a um recorde das ações da Oracle , especializada em armazenamento em nuvem. Com isso, Ellison passou na frente de Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Somam-se ao trio os também bilionários Elon Musk , homem mais rico do mundo, e Warren Buffett , dono da Berkshire Hathaway. Veja a lista completa abaixo.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

Larry Ellison no segundo lugar

Com a movimentação do mercado financeiro, a alta das ações da empresa fechou em mais de 13%, resultando em uma receita de US$ 15,9 bilhões (ou R$ 88 bilhões), conforme a Época Negócios.