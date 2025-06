Consignado CLT: portabilidade via Carteira de Trabalho Digital está disponível a partir desta sexta-feira

Com a integração à CTPS Digital, o trabalhador passa a contar com uma plataforma unificada. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (6), trabalhadores com carteira assinada poderão solicitar a portabilidade de empréstimos consignados diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Segundo o governo federal, a funcionalidade representa um avanço importante no acesso a crédito mais barato e transparente, dentro da nova modalidade conhecida como Crédito do Trabalhador ou Consignado CLT.

O objetivo da novidade é facilitar o processo de migração de dívidas para outras instituições financeiras com taxas de juro mais vantajosas, e permite a troca de contratos antigos por outros dentro da modalidade do Consignado CLT — tudo digitalmente, sem necessidade de comparecimento físico.

O que muda a partir de agora

Até então, a portabilidade para o Consignado CLT estava disponível apenas nos canais digitais das instituições financeiras habilitadas, desde 16 de maio. Com a integração à CTPS Digital, o trabalhador passa a contar com uma plataforma unificada, onde poderá visualizar propostas de diversos bancos e comparar as condições antes de decidir.

A digitalização da portabilidade também permite maior autonomia e controle por parte do trabalhador, que pode simular, analisar e contratar diretamente pelo celular.

Como funciona a portabilidade

Para realizar a portabilidade a partir da CTPS Digital, o trabalhador deve:

Acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital Entrar na aba "Empréstimos" Autorizar o compartilhamento dos dados com os bancos Aguardar o envio das propostas (até 24 horas) Avaliar as ofertas recebidas Selecionar a instituição com melhores condições Concluir a contratação pelo canal digital do banco

A nova instituição financeira quita automaticamente a dívida anterior, assumindo o contrato com os novos prazos e taxas acordados.

Já para quem preferir manter-se dentro da mesma instituição financeira, segue disponível a migração de linhas de crédito anteriores, como CDC (Crédito Direto ao Consumidor), para o Consignado CLT. Neste caso, a solicitação também pode ser feita diretamente pelo app da CTPS Digital ou nos canais da instituição financeira.

O que é o Consignado CLT?

Lançado pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito com juro mais baixos, o Consignado CLT é voltado para trabalhadores com carteira assinada — incluindo domésticos, rurais e empregados de microempreendedores individuais (MEIs). O diferencial é o desconto automático das parcelas em folha, com uso do e-Social, respeitando a margem consignável de até 35% do salário.

Desde que passou a ser oferecido, o Consignado CLT já movimentou R$ 11,4 bilhões em mais de 2 milhões de contratos, conforme dados do governo federal de maio. A média das operações é de R$ 5.383,22 por empréstimo, com prestação média de R$ 316,61 em um prazo de 17 meses. O RS se destaca entre os Estados com maior volume contratado, somando R$ 760,8 milhões.

Quem tem direito

Podem contratar o Consignado CLT:

Trabalhadores com carteira assinada

Trabalhadores domésticos e rurais

Empregados de MEIs

E em caso de demissão?

Caso o trabalhador seja demitido, o valor das parcelas restantes poderá ser descontado das verbas rescisórias, respeitando os limites legais.

Embora a contratação do crédito já esteja disponível via CTPS Digital e plataformas de bancos autorizados, a Caixa Federal ainda não publicou a regulamentação para liberar o uso do FGTS. Para que o fundo sirva como garantia adicional — até 10% do saldo e 100% da multa rescisória —, a medida depende do Conselho Curador do FGTS, órgão colegiado que define as diretrizes.

Garantia de dados e bancos habilitados

A contratação do crédito obedece às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas bancos habilitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego podem acessar as informações necessárias, como nome, CPF, tempo de empresa e margem consignável disponível. Mais de 80 instituições financeiras já estão autorizadas a operar com o Crédito do Trabalhador.

O Saque-Aniversário continua?

Sim. A nova modalidade não substitui o Saque-Aniversário do FGTS, que segue disponível normalmente.

*Colaborou: Carolina Dill