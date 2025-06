PIB do RS cresce 1,3% no primeiro trimestre

Agropecuária apresentou avanço de 27,3% no período. Renan Mattos / Agencia RBS

Com o tradicional efeito do agronegócio, a economia do Rio Grande do Sul começou o ano com resultado positivo. O produto interno bruto (PIB) do Estado cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 2025 ante o agregado dos três meses imediatamente anteriores. O avanço ocorre em linha com o resultado observado no país, que anotou alta de 1,4% na atividade no mesmo período.

Os dados foram divulgados, na tarde desta quinta-feira (26), pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A alta no PIB foi puxada pela agropecuária, que apresentou avanço de 27,3% no período. A indústria variou na margem, mas também para cima, com leve crescimento de 0,2%. Já o setor de serviços registrou variação negativa, com queda de 0,2% no primeiro trimestre.

O DEE atribui o bom desempenho da agropecuária a dois fatores principais. O primeiro é uma estiagem mais tardia no Estado neste ano, que poupou algumas culturas. O outro é a comparação de culturas diferentes entre o primeiro e o quarto trimestre, que teve a produção abaixo do esperado.

— A estiagem deste ano vem um pouco mais tardiamente no tempo. Então, aqueles produtos que são colhidos mais em janeiro, fevereiro, no primeiro trimestre, não foram atingidos. O que vai aparecer, e isso vai aparecer com maior nitidez no segundo trimestre, é a soja. Mas arroz, fumo, milho, uva, que são os principais produtos do primeiro trimestre, não foram atingidos. Então, isso explica esse crescimento da agropecuária em relação ao quarto trimestre, que também foi um trimestre abaixo da tendência — explica o pesquisador do DEE Martinho Lazzari.

Além de Lazzari, o evento também contou com a participação do secretário adjunto da SPGG, Bruno Silveira e do diretor do DEE, Pedro Zuanazzi.

Serviços e indústria

O professor Maurício Weiss, do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da UFRGS, lembra que a queda no setor de serviços na arrancada do ano ocorre, em parte, em razão da comparação com um período mais aquecido:

— O setor de serviços recuou só na perspectiva que compara o trimestre exatamente anterior, é um movimento tradicional, pois o setor de serviços no último trimestre tende a ser maior, concentrado nas compras de final de ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado mostra uma alta, condizente com o restante do país e reflete o aumento da renda.

Na indústria, o resultado o primeiro trimestre contra o trimestre imediatamente anterior ocorre na esteira de altas na margem nos segmentos de indústria de transformação e extrativa mineral, segundo o DEE.

Comparação com 2024

Comparando com o mesmo trimestre de 2024, o PIB do Estado cresceu 1,8%. Nesse mesmo recorte de tempo, o país cresceu de 2,9%.

A agropecuária subiu 6,3% no período. No campo, nessa base de comparação, os destaques também ficaram por conta de altas em culturas como arroz, milho, fumo e uva.

Os serviços avançaram 2,6%. Dentro desse setor, o comércio apresentou alta em oito das 10 atividades analisadas. Os destaques ficaram por conta das vendas de hipermercados e supermercados, alimentos, bebidas e fumo (4,8%), material de construção (13,6%), veículos (6,2%) e combustíveis e lubrificantes (7,3%). Na outra ponta, informática e comunicação (-8,5%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-5,2%) apresentaram as únicas quedas.

Já a indústria caiu 1% no período. O DEE lembra que esse resultado negativo ocorre muito em função da queda verificada na atividade de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana (-19,5%). Apesar disso, a indústria apresentou alta em outros segmentos, como indústria extrativa mineral (3,4%), construção (4,1%) e indústria de transformação (1,1%).

Lazzari destaca o bom desempenho do ramo de máquinas e equipamentos, que apresentou alta de 6,4%. Segundo o pesquisador, essa alta também é puxada pela agropecuária:

— Esse crescimento ocorre principalmente via tratores agrícolas, que cresceram as vendas em mais de 20% no país. Como o Rio Grande do Sul é o principal produtor desse tipo de maquinário, então, explica bastante essa taxa. Tem a ver também com o próprio ciclo de investimento. Os agricultores investiram muito lá em 2020, 2021, depois o ciclo cai e agora eles voltam a investir. Também impulsionado pela retomada da safra brasileira.

Próximos meses

Os pesquisadores do DEE afirmam que a quantidade de fatores atuando sobre a economia nacional e regional dificultam uma leitura mais clara sobre o desempenho da economia nos próximos trimestres. Existe praticamente um consenso sobre desaceleração diante de fatores macro, como efeito cheio do juro alto e diminuição na transferência de renda.

No caso do Estado, incentivos via reconstrução, com recursos extraordinários direcionados após a enchente de 2024, podem mitigar essa perda de ritmo.

No caso do Estado, recursos para reconstrução da infraestrutura, direcionados após a enchente de 2024, podem mitigar essa perda de ritmo. No entanto, o esperado efeito negativo da estiagem sobre a soja, principalmente no segundo trimestre, coloca um asterisco sobre o potencial desse impacto, segundo Lazzari:

— A gente tem esse efeito, principalmente na construção civil, que a gente está vendo trimestre após trimestre, normalmente no emprego, na produção, que pode retirar em partes isso. Por outro lado, vem a nova estiagem, que no segundo trimestre afeta bastante a soja. E a soja é o principal produto.

O diretor do DEE também citou essa complexa relação de fatores que puxam a economia para lados opostos. No entanto, Zuanazzi reforçou o peso da reconstrução: