A Caixa Econômica Federal inicia, na próxima segunda-feira (16), os pagamentos do Bolsa Família , correspondentes ao mês de junho. O cronograma segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) , com os repasses sendo feitos até o dia 30 (veja os detalhes abaixo).

A distribuição dos recursos continuará sendo feita durante os últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.

São mais de 21 milhões de beneficiários do programa. Parte dos contemplados também terá direito ao auxílio-gás , benefício pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de gás de 13 quilos.

Pagamentos Bolsa Família em junho

Próximos pagamentos

Quem pode receber o Bolsa Família?

No entanto, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.