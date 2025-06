O que acontece com MEI que não declarou o Imposto de Renda até o prazo final? 

Receita Federal estabeleceu o limite de 30 de maio para envio da documentação sem penalizações. Jonatan Sarmento / Agencia RBS

Terminou na última sexta-feira (30), o prazo para entrega da declaração anual do Imposto de Renda. As regras em torno da declaração, no entanto, ainda são cercadas por dúvidas, principalmente quando se trata dos Microempreendedores Individuais (MEI). Nesse sentido, uma das perguntas que ficam é: o que acontece se ele enviar o IR atrasado?

Quando se fala em MEI, é importante destacar que há dois tipos de acerto de contas com a Receita Federal, o que envolve a pessoa física e outra que diz respeito a ele enquanto empresa, como pessoa jurídica. Cada uma delas está sujeita a especificidades diferentes.

Como fica para o MEI enquanto pessoa física

De acordo com Jonas Ismael da Silva, coordenador do curso de Ciências Contábeis e do Núcleo Apoio Fiscal e Contábil da Unisinos, caso a pessoa física por trás da microempresa tenha a obrigatoriedade da entrega e esqueceu, ela fica sujeita às regras padrões estabelecidos pela Receita, como a aplicação de multas pelo atraso.

Como saber se é obrigado

Conforme a Receita Federal, apenas o fato de uma pessoa ser microempreendedor individual (MEI) não a obriga a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. No entanto, as atividades de seu trabalho geram rendimentos, os quais podem fazer com que ela se enquadre nos critérios de exigência.

— O MEI, por mais que não precise contratar um contador, ele precisa apurar os seus rendimentos, a suas receitas. Ele precisa ter uma planilha, ter uma visão sobre seus ganhos e de suas despesas. Se essas receitas, menos as despesas, passarem de R$ 33.888,00, ele tem que fazer a declaração da sua pessoa física — afirma da Silva.

A empresária contábil Eliane Soares, conselheira do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), destaca que o primeiro passo é verificar o quanto de rendimento ele teve enquanto pessoa física.

— A primeira coisa que ele tem que fazer é calcular o faturamento do MEI, saber o que teve de despesas, saber a margem de lucro que ele vai usar. Tem que fazer uma contabilidade para saber o que sobrou para ele, se vai ultrapassar o limite da obrigatoriedade — diz.

O que acontece após o fim do prazo de envio da declaração

Após o dia 30 de maio, ele deverá pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do tributo devido

Em casos mais graves, quando as pendências não são regularizadas a longo prazo, o cidadão pode sofrer outras consequências, como:

Nome pode ser incluído no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)

(Cadin) O status do CPF pode ser alterado para "pendente de regularização". Essa condição impossibilita várias funções, como abrir ou movimentar contas bancárias e pedir empréstimos; obter passaporte; participar de concursos públicos; e até comprar ou vender imóveis

Essa condição impossibilita várias funções, como abrir ou movimentar contas bancárias e pedir empréstimos; obter passaporte; participar de concursos públicos; e até comprar ou vender imóveis A Receita Federal pode entender a pendência como sonegação de impostos

Para regularizar a situação, basta entregar as declarações que estiverem faltando.

Como a pessoa física pode enviar a declaração do IR com atraso

A Receita Federal disponibiliza vários canais para o preenchimento e entrega da declaração, mesmo em atraso. Ela pode ser feita:

pelo aplicativo Receita Federal , para celulares e tablets

, para celulares e tablets pelo portal e-CAC

baixando o programa Programa IRPF 2025 e instalando no computador

Desde 2022, tornou-se obrigatória a conta gov.br, nível prata ou ouro, para preencher e entregar a declaração pelo celular ou tablet.

Como fica para o MEI enquanto pessoa jurídica

Já como pessoa jurídica, detentor de um CNPJ, ele tem obrigatoriedade de entregar uma vez por ano a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que encerrou o prazo de envio no dia 31 de maio. A partir de agora, há uma incidência de multa.

Ao entregar a declaração em atraso o microempreendor fica sujeito ao pagamento de no mínimo R$ 50. O boleto é gerado no momento da transmissão da declaração. Caso a quitação seja feita em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%.

No longo prazo, o não envio, pode acarretar consequências.

— Todos os meses o MEI precisa pagar uma guia, independente se ele está trabalhando ou não. Se ele não faz a declaração, essas guias não conseguem ser emitidas. Ou seja, o sistema pode acabar barrando ele. À medida que essas guias não vão sendo pagas, ele pode vir a ser considerado, automaticamente, uma empresa do Simples Nacional e passa a precisar cumprir com todas as obrigações desse novo regime — aponta Jonas Ismael da Silva.

A conselheira Eliane Soares ainda adiciona:

Caso não entregue a DASN-SIMEI em um período de dois anos consecutivos, o CNPJ poderá ser declarado inapto por omissão de declarações , e isso poderá restringir o uso do seu CNPJ

, e isso poderá restringir o uso do seu CNPJ Ele pode vir a sofrer sanções por inaptidão que incluem impossibilidade de emitir notas fiscais; acessar linhas de crédito bancário; abrir contas e bloquear contas bancárias; entre outros

que incluem impossibilidade de emitir notas fiscais; acessar linhas de crédito bancário; abrir contas e bloquear contas bancárias; entre outros Para regularizar, ele precisa saber o que está faltando e corrigir o quanto antes

Como a pessoa jurídica pode enviar a declaração do Imposto de Renda com atraso

Para enviar a declaração em atraso, o microempreendor pode acessar o Portal do Empreendedor para entregar a obrigatoriedade Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI).

Mas, se a situação se perpetuou e, por ventura, houve um desenquadramento do regime do MEI e uma sensação por inaptidão, torna-se necessário buscar o apoio de um profissional de contabilidade.

