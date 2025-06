Nova regra para trabalho aos feriados deve ser adiada até haver consenso, diz ministro

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, assina a portaria que muda as regras. Jose Cruz / Agência Brasil

O governo federal deve adiar o início das regras que restringem o trabalho no comércio aos feriados, que passariam a valer a partir de 1º de julho. Conforme o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, enquanto não houver acordo entre empresários e funcionários, a aplicação da normas será prorrogada. As informações são do g1.

— Estamos discutindo amplamente com trabalhadores e empregadores. Enquanto estivermos conversando, enquanto não se chegar a um acordo, (as normas) serão prorrogadas para dar segurança a todas as empresas do setor do comércio do Brasil — disse Marinho em entrevista à TV Globo.

Publicado em novembro de 2023, o plano de restringir expedientes em feriados, até hoje, não está em vigor. A portaria determina que setores de comércio e serviços só possam funcionar aos feriados se houver negociação com sindicatos ou permissão por lei municipal. Desde 2021, basta acordo entre empregador e empregado.

A portaria assinada por Marinho no primeiro ano do terceiro mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca retomar a obrigatoriedade de comunicação. No entanto, a pressão do setor produtivo está adiando a aplicação da medida.

Conforme o ministro, quando houver uma decisão sobre aplicação, é possível que ainda seja necessário aval do Congresso Nacional.

Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) afirma que "o possível adiamento da medida sinalizaria fragilidade frente às pressões do setor empresarial e abriria espaço para a precarização das relações de trabalho".