MP com alternativas ao aumento do IOF deve ser lançada pelo governo ainda nesta quarta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (11) que a medida provisória (MP) com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), já saiu da pasta e foi encaminhada para o Palácio do Planalto. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a MP deve ser lançada pelo governo ainda nesta quarta.