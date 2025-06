IPCA-15 tem alta de 0,26% em junho

Ativação da bandeira tarifária vermelha pesou no custo da energia elétrica nos primeiros 15 dias de junho. Porthus Junior / Agencia RBS

Considerado a prévia da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,26% em junho, 0,10 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em maio (0,36%).

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo mês de 2024, o levantamento havia registrado alta de 0,39%.

O indicador aponta para elevação em sete dos nove grupos de produtos e serviços avaliados, sendo Habitação (1,08% e 0,16 p.p.), e Vestuário (0,51%) os índices com maior variação. Este último, puxado pelas altas nas roupas femininas e nos calçados e acessórios.

Leia Mais Bandeira vermelha: conta de luz ficará mais cara em junho

O grupo Alimentação e bebidas, após nove meses consecutivos de alta, apresentou recuo de 0,02%, assim como Educação. Os demais grupos oscilaram entre o 0,02% de Comunicação e o 0,29% de Saúde e cuidados pessoais, influenciado pelos reajustes nos planos de saúde (0,57%).

Impacto da conta de energia

No grupo Habitação, a energia elétrica residencial (3,29% e 0,13 p.p.), foi o principal impacto individual no índice. Em junho, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$4,46 a cada 100kwh consumidos.

Ainda em Habitação, a taxa de água e esgoto (0,94%) incorpora reajustes em Brasília, Curitiba, Recife, e Porto Alegre. O gás encanado teve reajuste médio de 0,77% no Rio de Janeiro.

No grupo Vestuário (0,51%), destacam-se as altas nas roupas femininas (0,66%) e nos calçados e acessórios (0,49%).

O grupo Transportes (0,06%) tem reflexos de medidas de gratuidade e redução de tarifas concedida aos domingos e feriados em Brasília, Belém e Curitiba.

Combustíveis e alimentos com redução de preços

Ainda em Transportes, os combustíveis recuaram 0,69% em junho (ante o aumento de 0,11% em maio), com quedas nos preços do óleo diesel (-1,74%), do etanol (-1,66%), da gasolina (-0,52%) e do gás veicular (-0,33%).

Leia Mais O que fez o tomate ser o alimento que mais pesou na inflação em março

No grupo Alimentação e bebidas (-0,02% e 0,00 p.p.), a alimentação no domicílio recuou 0,24% em junho, ante o aumento de 0,30% em maio. Contribuíram para esse resultado as quedas do tomate (-7,24%), do ovo de galinha (-6,95%), do arroz (-3,44%) e das frutas (-2,47%). No lado das altas, destacaram-se a cebola (9,54%) e o café moído (2,86%).

A alimentação fora do domicílio (0,55%) desacelerou em relação ao mês de maio (0,63%), em virtude da desaceleração do lanche (de 0,84% em maio para 0,32% em junho). Por outro lado, a refeição passou de 0,49% em maio para 0,60% em junho.