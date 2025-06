Haddad confirma IR de 17,5% sobre rendimentos de aplicações

Haddad explicou a Lula, durante duas horas, as propostas acertadas com presidentes da Câmara e do Senado. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

As medidas de compensação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incluirão uma alíquota única de 17,5% de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos de aplicações, confirmou nesta terça-feira (10) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

— A média da tributação das aplicações financeiras já é 17,5%. Então, nós estamos fixando uma alíquota para todas as aplicações financeiras no mesmo patamar. Hoje ela vai de 15% [para aplicações de até dois anos] a 22,5% [para aplicações de longo prazo] — disse Haddad, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro também citou na reunião uma alta de 15% para 20% no IR sobre os Juros sobre Capital Próprio (JCP). Embora a medida tenha sido rejeitada em 2023 pelo Congresso, Haddad disse que o tema foi incluído no pacote por sugestão de parlamentares.

Haddad disse que, por cerca de duas horas, explicou a Lula as propostas acertadas com líderes partidários na reunião de domingo (8).

O ministro afirmou também que o governo pretende enviar um projeto de lei complementar para reduzir em 10% as isenções fiscais num segundo momento. O modelo do corte, explicou o ministro, ainda será definido pelo Congresso. Os textos das propostas foram encaminhados à Casa Civil antes de serem enviados ao Congresso Nacional, conforme o titular da Fazenda.

Em relação às medidas de contenção de despesas, Haddad disse que elas serão discutidas por uma comissão de líderes partidários, com participação de integrantes da equipe econômica.

Haddad responde declaração de Motta

Sobre a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de que o Congresso Nacional não se compromete a aprovar o pacote para compensar a alta do IOF, Haddad disse ver como prudente a avaliação do parlamentar.

— Uma fala de prudência, lá não estavam os 513 parlamentares. Como é que ele pode tomar uma decisão de aprovar ou não sem ouvir as bancadas? — questionou Haddad.

Ele ainda acrescentou que entende que "o Congresso Nacional queira primeiro ouvir e depois, ao longo da tramitação da medida provisória, fazer as suas ponderações".

Leia Mais Confira os principais tópicos do depoimento de Jair Bolsonaro ao STF

Ao fim da reunião de domingo, que durou cinco horas, Haddad, Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciaram uma medida provisória com a elevação de receitas que permitam compensar parcialmente a elevação do IOF. O debate sobre cortes estruturais de despesas, no entanto, ficou para um segundo momento diante da falta de consenso entre o governo e os líderes partidários.

Propostas para substituir aumento do IOF: