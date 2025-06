Governo propõe imposto sobre rendimentos como alternativa à alta do IOF; entenda as mudanças com novas taxas

O governo federa anunciou no domingo (8) uma proposta para cobrar Imposto de Renda (IR) de 5% sobre investimentos atualmente isentos , como Letras de Crédito Imobiliário ( LCI ) e Letras de Crédito do Agronegócio ( LCA ).

A medida visa aumentar a arrecadação e compensar a possível revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que gerou reação do mercado e do Congresso.