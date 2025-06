Evento em Porto Alegre discute iniciativas de transformação sustentável nos negócios

Lideranças empresariais participaram, na manhã desta quarta-feira (11), de um evento sobre iniciativas de transformação sustentável para as pessoas e os negócios. O Ambição ESG , promovido pela Randoncorp e pela Frasle Mobility, foi realizado no Instituto Caldeira, no 4º Distrito, em Porto Alegre.

O primeiro painel debateu a inserção de movimentos de sustentabilidade nos negócios, com a presença de lideranças da Randoncorp, Gerdau e Be8. Números e resultados de práticas ESG foram o tema de outra mesa, com dados de governança, o papel de mulheres na liderança e os desafios de sustentabilidade.

Representantes da Randoncorp e da Volkswagen Caminhões e Ônibus debateram inovação sustentável na indústria. Em seguida, o papel das empresas na reconstrução do Rio Grande do Sul foi tema de uma conversa com Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.