Desemprego recua para 6,2% no trimestre terminado em maio, diz IBGE

Contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu patamar recorde.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, o desemprego no país apresentou queda em relação ao trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 (6,8%) e frente ao mesmo trimestre do ano anterior (7,1%).

O IBGE aponta ainda que o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu patamar recorde no Brasil, de 39,8 milhões de pessoas. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de 3,7%.

A quantidade total de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em maio era de aproximadamente 103,9 milhões de pessoas. O número indica avanço de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano passado – quando eram 101,3 milhões de pessoas.

A pesquisa também revela que eram 6,8 milhões de desempregados no Brasil no período, redução de 8,6% em comparação com o trimestre anterior. De dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, o número de desocupados era de 7,5 milhões de pessoas – cerca de 644 mil a mais.

Recorde de rendimento

Também houve recorde de rendimento dos trabalhadores no trimestre encerrado em maio. A soma das remunerações dos trabalhadores, que indica a massa de rendimento real habitual, totalizou R$ 354,6 bilhões e bateu recorde no período. São cerca de R$ 19,4 bilhões a mais que o mesmo trimestre de 2024.