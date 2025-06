Como entrar no mercado da bioeconomia

Giseli Buffon é co-fundadora da Syntalgae, de Lajeado, que traz soluções e produtos inovadores por meio do uso de microalgas.

A bioeconomia é um modelo econômico de produção baseado no uso de recursos biológicos e focado na preservação e na sustentabilidade ambiental , propondo alternativas aos recursos fósseis e não renováveis.

Giseli Buffon, co-fundadora da Syntalgae , empresa de Lajeado que traz soluções e produtos inovadores para indústrias por meio do uso de microalgas e da biodiversidade, lista dicas para quem deseja entrar na área.

Identifique um problema real

A bioeconomia nasce para solucionar desafios ambientais e sociais. Encontre uma necessidade concreta que possa ser resolvida com biotecnologia ou recursos biológicos. Podem ser soluções que, por exemplo, ajudem na captação de carbono, na regeneração dos solos, na produção de bioinsumos que contribuam para a saúde das pessoas, entre outras propostas. Foque em executar isso promovendo práticas mais sustentáveis e regenerativas.

Aposte em ciência, inovação e colaboração

O setor exige conhecimento técnico e, consequentemente, parcerias com centros de pesquisa. Por isso, busque capacitação, invista em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e mantenha-se atualizado sobre as tendências de biotecnologia e sustentabilidade. Fique de olho em quais estudos estão sendo desenvolvidos na área e acompanhe sua evolução.

Valorize o bioma local e tenha a sustentabilidade como pilar central

Na bioeconomia, gerar impacto positivo é tão importante quanto ser rentável. Priorize práticas regenerativas, circulares e que promovam a saúde do meio ambiente e das comunidades. Projetos de bioeconomia têm o potencial de gerar renda e emprego para populações tradicionais, indígenas e rurais, ao mesmo tempo em que valorizam os conhecimentos locais e promovem a inclusão social. Voltar o olhar para o local ajuda a encontrar soluções já utilizadas culturalmente que podem ser ampliadas de maneira sustentável.

Construa redes e parcerias

Participar de ecossistemas de inovação, eventos e cooperar com universidades, startups e empresas fortalece o negócio e acelera o seu desenvolvimento. Mantenha parcerias com universidades, nacionais ou internacionais, para ampliar o acesso a estudos e talentos. Crie parcerias com iniciativas públicas e privadas que estimulem inovações na área.