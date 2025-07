Com saldo positivo em todos os setores da economia, mercado formal gerou 148,9 mil empregos no Brasil em maio

Geração de postos foi mais positiva para mulheres (78.025) que para os homens (70.967). Bruno Todeschini / Agencia RBS

O mercado formal de trabalho brasileiro registrou no mês de maio um saldo positivo de 148.992 postos de trabalho, alcançando um recorde de 48.251.304 vínculos com carteira assinada no país. Os dados são do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta segunda-feira (30) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em coletiva à imprensa.

O saldo do emprego em maio foi positivo em todos os setores da economia, com destaque para:

Serviços: que gerou 70.139 vagas (+0,30%)

que gerou 70.139 vagas (+0,30%) Comércio : com saldo de 23.258 (+0,22%)

com saldo de 23.258 (+0,22%) Indústria: com geração de 21.569 postos (+0,24%)

com geração de 21.569 postos (+0,24%) Agropecuária : que gerou 17.348 empregos (+0,94%)

: que gerou 17.348 empregos (+0,94%) Construção: com 16.678 vagas criadas (+0,56%)

Entre os Estados, os maiores geradores de emprego foram São Paulo (+33.313), Minas Gerais (+20.287) e Rio de Janeiro (+13.642). O maior crescimento relativo ocorreu no Acre, com variação de 1,24%. O saldo negativo foi verificado apenas no Rio Grande do Sul, com saldo de -115 vagas de emprego.

Vagas geradas no ano

No acumulado do ano (janeiro a maio), o saldo chega 1.051.244 empregos gerados, com saldo positivo em todos os grandes setores da economia. Considerando os últimos 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), o saldo acumulado chega a 1.628.644 postos formais gerados no período.

O setor de Serviços foi o maior gerador de postos no ano, acumulando 562.984 vagas de emprego geradas, um crescimento de 2,44%, seguido da Indústria (+2,35%), que vem se destacando no ano, criando 209.685 postos de trabalho principalmente na fabricação de produtos alimentícios (+22.757); máquinas e equipamentos (+14.675); produtos de metal, exceto máquinas (+13.236); e fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (12.919).

A Construção gerou 149.233 (+5,22%), a Agropecuária 72.650 (+4,04%) e o Comércio 56.708 (+0,54%).

Entre os Estados, São Paulo acumula 309.758 (+2.16%) vagas, Minas Gerais 124.272 (+2,53%) e Paraná 84.882 (+2,64%). Em termos percentuais o maior crescimento ocorreu em Goiás (+3,56%), Mato Grosso (+3,42%) e Tocantins (+3,36%)

Grupos populacionais

No mês, a geração de postos foi mais positiva para mulheres (78.025) que para os homens (70.967). O crescimento também foi verificado para os jovens de 18 a 24 anos (98.003), sendo maior a geração de empregos no comércio (35.901) e na indústria da transformação (20.287).