Carro elétrico ou híbrido? Veja dicas para decidir qual comprar

Com os veículos eletrificados ganhando cada vez mais espaço no mercado , parte dos potenciais compradores ainda fica na dúvida sobre qual modelo escolher. Os clientes têm pelo menos duas tecnologias principais como alternativas: os híbridos , que combinam motores a combustão e elétricos, e os 100% elétricos .

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que o tamanho do percurso que será trilhado pelo motorista é o fator mais importante . Na estrada, por exemplo, a rede de recarga ainda não é robusta.

Mesmo em expansão, a rede de recarga ainda é considerada incipiente no país. Além disso, nem todos os pontos contam com tecnologia de carregamento rápido.

Em fevereiro de 2025, o Brasil contava com 14.827 eletropostos, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O montante representa uma alta de 22,16% ante o total registrado em novembro do ano passado. Mesmo assim, 84% (12.397) dos eletropostos no país oferecem recarga lenta. São apenas 2.430 carregadores rápidos no Brasil todo.