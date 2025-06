Banco Central eleva taxa Selic para 15%

Copom do Banco Central analisou cenários interno e externo da economia para definir taxa básica de juro do país.

A decisão foi unânime entre os membros do comitê. O Copom justifica que "entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante".

O comitê aponta incerteza no cenário externo devido às políticas econômica e fiscal dos Estados Unidos. No cenário doméstico, cita "dinamismo" dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho. Além disso, o Copom afirma que as expectativas para a inflação em 2025 e 2026 seguem acima da meta.