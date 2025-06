Agência gaúcha de desenvolvimento celebra primeiro semestre ampliando presença do RS no mundo

Resultados iniciais da agência de desenvolvimento foram apresentados nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Com foco no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, a Invest RS, agência de fomento a investimentos, apresentou nesta quarta-feira (18) um balanço dos seus primeiros seis meses de atuação no Estado. Centrado em 12 áreas que vão do turismo à produção tecnológica, o plano de ação vem despertando o crescimento de setores considerados estratégicos.

— Temos trabalhado de maneira intensa e em uma agenda que é dupla: estruturação de uma empresa que não existia e ao mesmo tempo a da própria atividade fim da Invest RS, que é promover o Estado e atrair investimentos — afirmou o presidente da agência de desenvolvimento, Rafael Prikladnicki.

O que foi feito até aqui

A aposta em novos destinos internacionais para o potencial gaúcho e o esforço de promover o Estado, no sentido da sua apresentação em si, estiveram entre os focos da Invest RS neste primeiro semestre. A busca pelas oportunidades se deu por meio de missões a países de interesse e do recebimento de comitivas que vieram ao Estado.

Foram 13 participações do Rio Grande do Sul em feiras e seis missões internacionais até aqui.

No balanço de ações, foram quase 500 contatos realizados para ampliar a carteira de projetos, priorizando 32 já ativos em gerenciamento. Também foram projetados mais de R$ 5 bilhões em investimentos potenciais e 4.466 empregos previstos. Não são projetos ainda efetivos, mas que se confirmados representam o potencial citado.

Entre os exemplos concretos da atuação, Prikladnicki citou negociações abertas e acordos já assinados com empresas e atores do setor de desenvolvimento, como Telescom, Ultragaz, Tech Arena, Fiergs, MDEC, Magnopus, e outros. São frentes de trabalho com entidades locais e de fora para estreitar a cooperação pública e privada.

Outra ação de destaque foi a realização do RS Day, evento promovido pela primeira vez durante a Semana do Brasil em Nova York em que o Estado apresentou a investidores, gestores de bancos e líderes estrangeiros os seus indicadores positivos.

O que vem pela frente

Entre os planos futuros, a Invest RS quer intensificar a presença do RS no mundo. Esse trabalho se dará com estudos detalhados de calendário sobre feiras e missões potenciais para o Estado participar, estreitando a relação com países e áreas gaúchas de interesse. Até o fim de 2025, está a prevista a participação do RS em 21 feiras ao total, 18 delas no Exterior, além de oito missões internacionais.

Também está previsto para julho o lançamento de um painel de dados que vai fornecer informações públicas sobre o potencial do Estado em cinco frentes. Serão mais de 5 gigabytes em conhecimento público sobre a realidade econômica gaúcha.

Programas de apoio a investidores, a exportadores e a municípios completam os planos de ação.

— Quem atrai o investimento é o município. Nós, como agência, facilitamos esse processo, mas a decisão de vir ou não para o Rio Grande do Sul pressupõe a decisão de ir para um determinado local que precisa estar preparado para atrair investimento. O que temos trabalhado é um programa para capacitar e tornar esses municípios competitivos e prontos para receber investimentos — acrescentou Prikladnicki.

No holofote brasileiro

Na próxima segunda-feira (23), outro passo estratégico será dado com a abertura do primeiro escritório da Invest RS fora do Estado, em São Paulo, centro financeiro do país.

O hub de conexão com as empresas ficará na Avenida Faria Lima e será comandado por Eduardo Lorea, um dos responsáveis por trazer o South Summit ao Rio Grande do Sul. A equipe contará com três pessoas.

Oportunidades

Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, destacou que a Invest RS vem trabalhando desde a sua concepção com a sintonia de diversos atores em prol da promoção do Estado. Para Polo, é um esforço de colocar o RS na vitrine das oportunidades.

A velocidade do mundo hoje, diz, requer que o poder público crie estratégias que estejam conectadas a este momento.

— É uma agenda que produz resultados positivos, muitas vezes difíceis de se mensurar. Quem não se apresentar ou estiver presente, dificilmente fará com que as oportunidades caiam aqui — destacou Polo.

O que é o Invest RS

A Invest RS é definida como uma empresa privada de interesse público, com foco em promover o desenvolvimento econômico do Estado. Foi criada a partir de um projeto de lei ainda em 2023, com lançamento em outubro de 2024. Em dezembro do mesmo ano, foram oficialmente iniciados os trabalhos.

