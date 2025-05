Veja os efeitos da elevação da Selic no crédito, nos investimentos e na economia

Ajuste foi confirmado na quarta-feira após reunião do Copom. Banco Central do Brasil / Divulgação

Tirando o pé no aperto monetário aplicado pela taxa básica de juro, o Banco Central (BC) elevou a Selic em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira (7), aumentando a alíquota para 14,75% ao ano. O tamanho do ajuste tem a metade dos três últimos anteriores, reduzindo a pressão sobre a atividade econômica.

Apesar da pancada menor, no entanto, o juro chega ao patamar mais alto em 19 anos, depois de seis altas consecutivas promovidas pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O choque monetário aplicado pelo BC tem como finalidade reduzir a inflação no país, já que o juro alto diminui o apetite dos consumidores e do setor produtivo.

Efeito em crédito e financiamentos

Na prática, a elevação mantém a pressão sobre o crédito e a atratividade dos investimentos. O efeito nas operações, porém, é pequeno de acordo com a avaliação da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo da entidade, diz que o que mais pesa no ajuste é o somatório das últimas altas.

— A alta em si pouco impacto terá. Não vai ser por conta disso que a pessoa vai deixar de fazer um financiamento. Entretanto, como viemos de várias altas consecutivas, a somatória passa a ter um impacto maior no bolso do consumidor. E é exatamente isso que o Banco Central quer, porque, com a demanda menor, os preços caem — comenta.

— Em relação aos investimentos, é a mesma coisa. A alta da Selic aumenta os rendimentos. Não muda na poupança, que continua a mesma coisa, mas nos fundos de renda fixa, CDB, muda um pouco, embora não muito substancial — sinaliza o diretor-executivo.

Os especialistas do mercado lembram que o juro elevado também diminui a parcela de pessoas com potencial de aprovação de crédito pelos bancos, já que a elevação aumenta o risco de inadimplência. Por isso, além do crédito mais caro, a alta na Selic torna o sistema financeiro mais seletivo na liberação de empréstimos.

Leia Mais Marta Sfredo: Queda no PIB dos EUA interrompe oito baixas do dólar em sequência

Simulações do efeito da Selic mais alta no crédito:

- Cheque especial

Uso por 20 dias de R$ 1 mil

Com Selic de 14,25%

Taxa mensal: 7,92%

Valor do juro: R$ 52,80

Com Selic de 14,75%

Taxa mensal: 7,96%

Valor do juro: R$ 53,07

Elevação de R$ 0,27

Cartão de crédito rotativo

Utilização do rotativo por 30 dias de R$ 3 mil

Com Selic de 14,25%

Taxa mensal: 15,12%

Valor do juro: R$ 453,60

Com Selic de 14,75%

Taxa mensal: 15,16%

Valor do juro: R$ 454,80

Elevação de R$ 1,20

Juro do comércio

Compra de uma geladeira de R$ 1,5 mil em financiamento de 12 meses

Com Selic de 14,25%

Taxa mensal: 5,30%

Valor da parcela: R$ 172,11

Valor total: R$ 2.065,36

Com Selic de 14,75%

Taxa mensal: 5,34%

Valor da parcela: R$ 172,50

Valor total: R$ 2.069,99

Elevação no mês: R$ 0,39

Elevação total: R$ 4,62

Fonte: Anefac

Alta de 0,5 ponto percentual reflete no crédito. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Renda fixa

O principal efeito da alta da Selic está na valorização dos investimentos em renda fixa. Conforme Guilherme Almeida, economista e head de Renda Fixa da Suno Reserach, o ganho se dá especialmente nos ativos que têm remuneração pós-fixada.

Já os investimentos pré-fixados e os com rendimentos atrelados à inflação devem continuar sofrendo desvalorização no curto prazo. Almeida lembra que o valor de mercado desses títulos cai à medida que o juro se torna mais alto.

— Resumindo o cenário, os pós-fixados se beneficiam justamente porque a remuneração está atrelada ao movimento do juro, então a rentabilidade tende a aumentar, e os pré-fixados e indexados à inflação de prazos mais longos, que são mais sensíveis a movimentos de juro, podem sentir um efeito mais negativo no preço dos títulos — explica o especialista.

O efeito que o investidor precisa atentar, contudo, é o impacto do juro elevado na economia como um todo. A Selic em patamar alto indica consumo familiar e investimento produtivo reduzidos, que respingam no crescimento do PIB.

— Aquela pessoa que está exposta à dívida privada, aos títulos privados ou bancários, CDBs, debêntures, LCIs, LCAs, enfim, precisa se atentar muito bem a quem é o emissor do título em questão, justamente porque o ambiente de juro mais elevado encarece o serviço da dívida, aumenta o custo de capital para esses emissores e o risco de crédito tende a se tornar mais acentuado — diz Almeida.

Leia Mais Produção agropecuária gaúcha cresce em 2024, mesmo com enchente

Renda variável

A manutenção da taxa básica de juro em níveis historicamente altos também pressiona o mercado de renda variável, incluindo ações e fundos imobiliários.

Uma taxa de juro mais elevada gera um valor menor para a cotação desses ativos, estreitando a competição com a renda fixa, lembra Guilherme Almeida, da Suno Reserach.

— Vimos esse movimento muito intenso no ano passado, que é o investidor, principalmente de varejo, migrando da renda variável para a fixa. Isso resulta em uma desvalorização ou um desempenho mais tímido dos ativos de renda variável, pelo menos no curto prazo — diz.

Poupança

A poupança segue perdendo em atratividade para outros investimentos. No entanto, se destaca frente às aplicações de baixo valor, nas quais os bancos não pagam 100% do CDI e onde há incidência de imposto de renda e taxa de administração.

— Para médios e grandes valores, os fundos de renda fixa são as melhores alternativas. Mas para pequenos valores, a poupança ainda é melhor — completa Oliveira, da Anefac.

Impactos no macro

O patamar mais alto da taxa básica de juro desde 2006 pressiona ainda mais a atividade econômica no país, segundo os economistas. Na avaliação de entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), a condição de alta nos juro tende a permanecer diante da inflação persistente e apesar do alívio no câmbio, que baixou, mas segue valorizado.

Leia Mais Juro alto não só freia a atividade, também eleva a já pesada dívida do Brasil

Para a economista-chefe da entidade, Patrícia Palermo, o maior "componente de culpa" para este patamar da Selic é o desequilíbrio fiscal. O resultado disso, inevitavelmente, respinga no custo do crédito e na operação das empresas.

— Obviamente, isso tem efeito na economia. O crédito é uma graxa importante para a engrenagem da economia girar. Quando se torna muito caro, especialmente para as empresas que precisam demandar esse recurso, elas ficam em uma situação muito mais complicada. Então, você acaba gerando elementos para a concentração de mercado. Fora o cenário de inadimplência, que é ruim para quem não consegue pagar, ruim para quem não é pago e ruim para quem não é contratado — diz Patrícia.

Em comunicado, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) disse que o aumento "penaliza setor produtivo".

— A elevação da taxa Selic reforça uma trajetória preocupante para a indústria brasileira, que já enfrenta custos elevados, margens comprimidas e crescentes dificuldades de acesso ao crédito. Manter uma política de juros elevados como resposta única ao descontrole fiscal significa penalizar o setor produtivo. É preciso atacar as causas estruturais, não seguir tratando os sintomas — manifestou o presidente da entidade, Cláudio Bier.