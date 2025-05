Demais funcionalidades do Sistema Valores a Receber não sofreram alterações.

A partir desta terça-feira (27), pessoas físicas que tenham valores esquecidos em instituições financeiras no Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), poderão habilitar a solicitação automática para resgate das quantias .

De acordo com o Banco Central, anteriormente para o resgate era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações . Dessa forma, o cidadão que aderir não precisará consultar o sistema periodicamente, nem registrar manualmente o pedido de cada valor que existe em seu nome.

Na última atualização do órgão monetário, divulgada no dia 13 de maio, havia um total de R$ 9.136.494.373,56 disponíveis para resgate. Do montante, R$ 6.943.401.041,82 são recursos esquecidos por pessoas físicas.