Tradicional marca de bebidas gaúcha dobrará produção em segunda fábrica a partir de agosto

Fábrica de Paverama iniciou produção em dezembro de 2023. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A centenária Fruki Bebidas, uma das mais tradicionais empresas do Rio Grande do Sul, vai dobrar, a partir de agosto, a produção em sua segunda fábrica. A unidade de Paverama, no Vale do Taquari, que entrou em funcionamento em dezembro de 2023, recebe investimento de R$ 110 milhões para ampliação.

Com capacidade atual de 200 milhões de litros por ano, a planta passará a ser capaz de produzir 400 milhões de litros por ano a partir de agosto. A ampliação já havia sido anunciada em abril de 2024, poucos meses após a inauguração.

— Quando inauguramos a nova fábrica em dezembro de 2023, nós imaginávamos que a capacidade produtiva seria mais ou menos suficiente por quatro anos, e, na verdade, logo vimos que já existia possibilidade de crescermos muito mais — afirma Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da Fruki Bebidas desde 2019.

Quando a operação ampliada da fábrica de Paverama estiver completa, terá praticamente dobrado toda a capacidade de produção da Fruki. A outra fábrica da companhia, localizada em Lajeado, onde fica a sede da empresa, tem capacidade para produzir 420 milhões de litros por ano.

A fábrica da Fruki em Paverama está em uma área de 87 hectares pertencentes à empresa, dos quais cerca de oito são utilizados atualmente. Quando a ampliação estiver concluída, em agosto, serão 36 mil metros quadrados de área construída, somando 14 prédios.

A fábrica de Paverama trabalha somente com embalagens PET e, por isso, produz apenas guaraná e água mineral. Os produtos da empresa que são vendidos em latas ou garrafas de vidro são produzidos em Lajeado.

Em Paverama, são produzidos os itens envasados em garrafas PET. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As obras de construção da primeira fase de operação da fábrica em Paverama ocorreram entre fevereiro e dezembro de 2023, quando foi iniciada a produção. Os trabalhos foram prejudicados pela chuva e as inundações que ocorreram na região em setembro e em novembro daquele ano.

— Esse período do final de 2023 foi difícil por causa das fortes chuvas, primeiro em setembro, depois em novembro. A região foi muito atingida, mas conseguimos manter os trabalhos e iniciar a operação no final do ano — destaca Eggers.

Nova fábrica impulsionou faturamento mesmo no ano da enchente

A capacidade ampliada de produção da Fruki a partir da nova fábrica em Paverama fez com que a empresa alcançasse crescimento mesmo diante da enchente que atingiu o Estado entre abril e maio. A Fruki encerrou 2024 com faturamento anual de R$ 843 milhões, o maior já registrado pela empresa.

O crescimento geral foi de 32% em relação ao ano anterior. As operações da empresa no Rio Grande do Sul cresceram 29%, enquanto em Santa Catarina o crescimento foi de 65%. O volume geral de vendas da empresa cresceu 36% em 2024, com alta de 27% no Rio Grande do Sul e 65% em Santa Catarina.

— Justamente o início da operação da nova fábrica em Paverama em dezembro de 2023, meses antes ainda da enchente, foi fundamental para alcançarmos estes números de faturamento e crescimento em 2024 — pontua a diretora-presidente.

A Fruki também foi impactada pela maior tragédia climática da história gaúcha. A companhia não teve suas fábricas diretamente inundadas, mas as operações de muitos parceiros comerciais foram prejudicadas, assim como as casas de muitos colaboradores.

— Com a enchente, criamos toda uma mobilização especial, e acabamos doando 17 milhões de litros de produtos, principalmente água. Nossas fábricas não foram alagadas, mas ainda hoje sofremos com dificuldades logísticas causadas pelos estragos da chuva nas rodovias da região — destaca Aline Eggers.

Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da Fruki Bebidas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os números do primeiro trimestre de 2025 seguem a esteira dos bons resultados de 2024. A empresa registrou faturamento total de R$ 288 milhões no período, o maior para um primeiro trimestre na história da companhia. O crescimento geral em relação ao primeiro trimestre de 2024 foi de 52%.

Novos produtos

Os planos imediatos de expansão da empresa miram principalmente ainda os mercados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde a Fruki já opera. No último dia 14, a empresa inaugurou um centro de distribuição em Santa Maria, que atenderá 27 municípios da região.

A Fruki tem agora 10 centros de distribuição espalhados pelos dois Estados. Há também unidades em Santo Ângelo, Pelotas, Farroupilha, Canoas, Osório, Lajeado, Paverama, Biguaçu (SC) e Blumenau (SC).

— Podemos abrir operações futuras em outros Estados, temos sonhos até de ter operações no Uruguai, nos Estados Unidos, mas isso por enquanto são apenas sonhos. Nosso plano concreto de expansão nesse momento está ligado mesmo ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, onde vemos que há ainda grande margem de crescimento — reforça Aline Eggers.

Em relação a novos produtos, a próxima novidade da Fruki será o lançamento de um novo refrigerante, sabor framboesa. O produto, focado principalmente no mercado catarinense, será disponibilizado ao público em junho. A empresa ainda planeja o lançamento de variações de suas águas saborizadas para os próximos meses.

O guaraná sabor bergamota, lançado em 2022 de forma sazonal, também será incorporado ao mix permanente de produtos da Fruki a partir deste inverno.

História da Fruki

A produção da Fruki teve início em 1924, com uma pequena fábrica em Arroio do Meio, que na época fazia parte de Lajeado. A empresa, fundada por Emílio Kirst, teve início com a marca Bella Vista, produzindo cervejas.

Em 1971, a empresa inaugurou uma nova fábrica em Lajeado, onde até hoje mantém sua sede. Neste mesmo ano nasceu também a marca Fruki, junção da palavra "fruta" ao sobrenome "Kirst".

O guaraná foi o carro-chefe da nova marca. A única alteração na fórmula desenvolvida em 1971 ocorreu em 2021, quando foi reduzido o açúcar adicionado, mas sem mudar a percepção sensorial. Em 2018, a empresa retornou ao mercado da cerveja, lançando a marca Bellavista.