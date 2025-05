Sistema Ocergs seleciona desafios de cooperativas e abre inscrição para startups dentro de programa de inovação

Projeto busca alcançar soluções tecnológicas unindo startups e cooperativas. greenbutterfly / stock.adobe.com

O Sistema Ocergs anunciou, nesta semana, os desafios de cinco cooperativas do Rio Grande do Sul a serem solucionados dentro do programa que busca aprimorar a operação desses negócios por meio da inovação. Agora, começa o processo de inscrição das startups interessadas em participar do projeto. Essa etapa começou na segunda-feira (26) e segue aberta até o dia 15 de junho (veja abaixo).

Com o nome Conexão com Startups, o projeto visa identificar os principais desafios de cooperativas selecionadas e mapear startups dispostas a testar soluções para esses negócios. A ação é desenvolvida dentro InovacoopRS, braço de inovação do Sistema Ocergs, e conta com o suporte da Liga Ventures, companhia especializada em startups.

Leia Mais Sistema Ocergs lança programa que une cooperativas e startups para aumento de eficiência

Melhorias na logística de entregas no modelo B2B (empresa para empresa), automatização da análise de crédito com uso de dados e inteligência artificial, além de automatização do plano de contingência climática estão entre os desafios selecionados entre as propostas apresentadas pelos negócios.

Além do pioneirismo da iniciativa, o superintendente do Sistema Ocergs, Mario De Conto, afirma que o programa visa "gerar valor sustentável, estimular parcerias estratégicas e fortalecer o setor cooperativista com respostas concretas para desafios reais".

O investimento no programa, por parte do Sescoop/RS, é estimado em R$ 1 milhão.

Inscrição

A próxima etapa do programa consiste na aproximação entre startups e cooperativas para desenvolvimento das soluções.

As inscrições de startups podem ser feitas nesse site até o dia 15 de junho.

Os desafios selecionados

Cotripal (Panambi)

A proposta mira a logística digital integrada para entregas, buscando soluções digitais que otimizem as entregas B2B, principalmente de produtos frigorificados. A solução deve permitir rastreamento em tempo real, registro de ocorrências, digitalização de comprovantes e integração entre operação e time comercial.

Cotriel (Espumoso)

Visa automatizar a análise de crédito, com uso de dados e inteligência artificial, reduzindo riscos nas concessões.

Fecoergs (Porto Alegre)

Soluções que automatizem ou reforcem os planos de contingência climática para cooperativas de infraestrutura. A alternativa deve prever detecção antecipada de eventos, alertas automáticos e integração entre equipes.

Sicredi Pioneira (Nova Petrópolis)

Busca solução que integre dados da jornada de colaboradores para embasar estratégias de desenvolvimento e retenção de talentos.

Camnpal (Nova Palma)

Visa a digitalização da análise de qualidade dos cereais, trazendo maior precisão, agilidade e confiabilidade aos processos.

As seis etapas do programa