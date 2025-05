Servidores do INSS dizem que fraude era denunciada há anos e relatam revolta de beneficiários nas agências

Diretores do sindicato da categoria concederam entrevista coletiva nesta sexta. Paulo Egídio / Agência RBS

Servidores de carreira do INSS no Rio Grande do Sul afirmam que diversas denúncias sobre descontos indevidos de aposentados foram submetidas ao comando da autarquia nos últimos anos. Esses tipos de descontos motivaram a operação da Polícia Federal que afastou a cúpula do instituto e colocou pressão sobre o governo federal nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira (16), o Sindisprev/RS, sindicato que representa a categoria no Estado, convocou entrevista coletiva sobre o tema. Dirigentes da entidade reforçaram que as pessoas investigadas foram produto de indicações políticas para o comando do INSS e defenderam o fortalecimento da instituição para evitar novos desvios.

Conforme o diretor do sindicato, Alcieres Cardoso, houve diversos relatos ao comando do órgão sobre descontos indevidos nos últimos anos. A entidade solicitou ao INSS os protocolos que comprovam as denúncias, mas a solicitação foi negada pelo instituto em razão das investigações em andamento. Somente na gerência de Ijuí, segundo Cardoso, houve 70 queixas.

— Os servidores se sentem envergonhados pelo que aconteceu, não aprovam. E não participaram. Vínhamos há anos cobrando melhorias, readequação do quadro e investimentos no INSS, que vem sendo sucateado há anos — afirmou.

Na coletiva, os funcionários cobraram a ampliação do quadro de servidores e a ampliação do investimento do governo federal na instituição.

Animosidade

Os servidores de carreira também afirmaram que, nos últimos dias, o clima é de animosidade entre as pessoas que sofreram descontos indevidos. De acordo com Diana Belo, que atende em uma agência da autarquia no centro de Porto Alegre, os segurados chegam ao atendimento indignados e cobram a restituição imediata do dinheiro.

— Eles nos culpam, dizem que nós somos os culpados da roubalheira e começam a xingar. Alguns ficam bem grosseiros com a gente e teve, inclusive, casos de ameaça. Mas a gente suporta, a gente sabe que foi um erro gigantesco, a autarquia falhou muito. E a gente tem paciência, muita paciência — contou a servidora.

Funcionários do INSS podem auxiliar os aposentados e pensionistas, mas não têm autorização para pedir a restituição em nome das pessoas lesadas. Esse procedimento deve ser feito pelos próprios segurados por meio do site, do aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135.

Como consultar possíveis descontos indevidos:

Para verificar se houve descontos indevidos na sua conta, consulte o extrato do INSS no site da instituição ou no aplicativo Meu INSS. Nesse campo, você conseguirá ver os descontos realizados e analisar se existe algum suspeito ou irregular. O extrato lista todas as retiradas, tanto de crédito consignado como de mensalidades associativas.