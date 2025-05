Senado aprova projeto que reajusta salários de servidores públicos federais; veja valores por carreira

A proposta formaliza acordos fechados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com 38 carreiras do serviço público. O impacto estimado é de R$ 17,9 bilhões em 2025 ; R$ 26,76 bilhões em 2026; e R$ 29,17 bilhões em 2027.

Reajustes por carreira

Os reajustes previstos não são iguais para todas as categorias. Segundo o governo, “foram baseados exclusivamente em um processo negocial que teve como parâmetros as diretrizes de governo e a política remuneratória”.

Cargos em comissão e funções de confiança

Cargos em comissão (CCE) e funções de confiança (FCE), de livre nomeação, têm reajustes que variam de 9% a 69%, dependendo do nível até 2026. No nível mias alto, o reajuste passa de R$ 18.887 para R$ 31.919 .

Diplomatas, auditor do Banco Central e técnico do Ipea terão reajuste de 23%

Servidores de carreiras com subsídios terão reajuste de 23% em dois anos . Em fim de carreira, o subsídio passa dos atuais R$ 29.832 para R$ 36.694 em 2026. O reajuste afeta as seguintes carreiras:

Professores terão reajuste de 17%

Reestruturação de carreiras

Mérito do servidor

A partir de 1º de janeiro de 2025, os técnicos deverão ser aprovados em programa de avaliação de desempenho para poder progredir a cada 12 meses de um padrão de vencimento para o seguinte. Com a aceleração, o servidor deverá obter certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, respeitado o período de cinco anos de efetivo exercício e cumprida a carga horária mínima em ações de desenvolvimento.

O adicional por qualificação será calculado com base no padrão de vencimento recebido pelo servidor, podendo chegar a 75% do vencimento se ele obtiver doutorado, mesmo em área de conhecimento com relação indireta ao cargo.