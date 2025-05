RS tem saldo positivo de contratações formais pelo quarto mês consecutivo em abril

Acumulado positivo de contratações formais em 2025 no Estado chegou a 75.525. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de 8.678 postos de emprego formal em abril, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (28). O resultado foi alcançado após as 142.358 contratações e os 133.680 desligamentos que ocorreram no Estado durante o mês passado.

Abril foi o quarto mês consecutivo com mais contratações formais do que desligamentos no Rio Grande do Sul. Em janeiro, o saldo foi de 27.084, seguido por 30.489 em fevereiro, 9.274 em março e 8.678 em abril, levando o saldo de contratações no ano a 75.525. Em 2024, no acumulado entre janeiro e abril — ainda antes da enchente —, o saldo positivo de contratações foi de 69.381.

Entre os setores da economia, serviços liderou as contratações em abril, com saldo positivo de 5.722. Indústria (3.922), Comércio (2.282) e Construção (481) aparecem na sequência. Já a agropecuária registrou saldo negativo de 3.729 no período. No acumulado do ano, a indústria lidera com saldo positivo de 35.352, seguida por serviços (28.338), agropecuária (4.395), comércio (3.940) e construção (3.500).

Em relação aos municípios gaúchos, Porto Alegre foi o que registrou o maior saldo positivo de contratações, com 2.815. Na sequência estão Santa Cruz, com 713, Venâncio Aires, com 549, Canoas, com 509, e São Leopoldo, com 355.

— Os resultados positivos do Caged em abril refletem o esforço conjunto entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, e as empresas gaúchas. Estamos colhendo os frutos de políticas públicas eficazes, como a Escola do Trabalhador e do Microempreendedor, com os programas RS Qualificação e MEI RS Calamidades, que têm preparado os profissionais para o mercado de trabalho e fortalecido a geração de emprego e renda no nosso Estado — destaca o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Sossella também reforça que a secretaria deverá lançar um novo programa de qualificação profissional nas próximas semanas.

— No mês de junho, vamos lançar um novo programa de qualificação profissional que faz parte do Plano Rio Grande. Além disso, estamos em contato com grandes empresas para firmar parcerias que possibilitem encaminhar o trabalhador gaúcho para oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que promovemos a qualificação necessária para o desempenho dessas funções — complementa.

Brasil registra saldo positivo de 257 mil contratações em abril

Em todo o país, o saldo positivo de vagas formais de trabalho em abril foi de 257.528. A soma é resultado de 2.282.187 contratações e 2.024.659 desligamentos. Em abril do ano passado, o saldo positivo foi de 240.033 em todo o território nacional.

O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020. Com o saldo positivo de 257 mil contratações, o Brasil também superou pela primeira vez a marca de 48 milhões de vínculos com carteira assinada, chegando a 48,12 milhões.

No acumulado do ano, o Brasil registra saldo positivo de 922.362 vagas de trabalho. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a soma é de 1.641.330 novas vagas formais.

Entre os setores da economia, serviços liderou as contratações em abril no país, com saldo positivo de 136.109. Comércio (48.040), Indústria (35.068) e Construção (34.295) aparecem na sequência. A atividade agropecuária registrou saldo negativo de 4.025 no mês passado.