Revisão do INSS: pagamentos por erro de cálculo nos anos 2000 terminam neste sábado para segurados ativos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem até sábado (31) para concluir o pagamento dos valores devidos a segurados ativos incluídos no processo de revisão de benefícios previdenciários relacionados a um erro de cálculo cometido entre 2002 e 2009.

Já os beneficiários inativos — cujos pagamentos foram suspensos ou cessados — devem receber até 31 de dezembro deste ano.

Ao todo, cerca de 140 mil segurados tiveram seus benefícios revistos. A medida é resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2012, após a constatação de que, em vez de calcular os benefícios com base nos 80% maiores salários de contribuição, como determina o artigo 29 da Lei 8.213/91, o INSS considerou 100% dos salários, o que prejudicou o valor pago a muitos beneficiários.

Quem tem direito à revisão

Têm direito à correção segurados que receberam benefícios entre 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009 nas seguintes modalidades:

Aposentadoria por invalidez

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

A revisão contempla apenas casos já identificados pela Justiça e mapeados pelos sistemas do INSS. Não serão aceitas novas solicitações de análise com base nesse erro específico.

Na Região Sul, o INSS estima que 11.452 benefícios foram revistos, sendo 6.350 no Rio Grande do Sul, entre ativos e inativos.

Como será o pagamento

Os segurados ativos terão a revisão incorporada ao benefício mensal, com possível aumento no valor recebido. Além disso, haverá o pagamento de valores retroativos, creditado automaticamente na conta bancária em que o segurado já recebe o benefício.

Já os inativos, cujo benefício foi encerrado ou suspenso, terão direito a um pagamento único, depositado no Banco do Brasil. Não é necessário ter conta na instituição: o valor poderá ser sacado diretamente mediante apresentação de documento com foto e CPF.

No caso de beneficiários falecidos, o valor poderá ser retirado por um dependente válido, desde que seja feito agendamento presencial em uma agência do INSS.

Como acompanhar

A verificação e o acompanhamento da revisão podem ser feitos pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login por CPF e senha do gov.br. No sistema, o usuário deve:

Acessar a seção “Histórico de Crédito de Benefício” Procurar por registros de revisão ou complementos positivos Manter os dados de contato atualizados, pois será enviada uma carta de definição da revisão ao endereço cadastrado

Cuidado com golpes

O INSS não entra em contato por telefone, e-mail ou mensagens para informar sobre pagamentos. O órgão reforça que nenhum servidor liga para avisar sobre valores disponíveis. Os segurados devem ficar atentos e buscar informações apenas pelos canais oficiais da Previdência Social.

A Serasa também alerta que a atenção do beneficiário a contatos suspeitos e a conferência frequente do extrato de pagamento são formas essenciais de se proteger contra fraudes. Confira as principais dicas para evitar golpes relacionados ao INSS:

Atualize dados somente no Meu INSS (gov.br) e nunca compartilhe sua senha com terceiros Verifique mensalmente o extrato do benefício e fique atento a descontos não autorizados A biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br Mantenha atualizados seus contatos (telefone, e-mail e endereço) no Meu INSS ou pelo telefone 135 Nunca forneça dados pessoais por telefone, mensagem ou e-mail Não clique em links suspeitos enviados por SMS. O único número oficial do INSS via SMS é 280-41 Use o Meu INSS no gov.br para confirmar qualquer contato ou convocação Cumpra solicitações apenas pelos canais oficiais do INSS — nunca envie documentos por meios informais O INSS nunca solicita envio de fotos de documentos ou entra em contato direto para pedir informações

Foi vítima de golpe? Veja o que fazer:

Registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil

na Polícia Civil Faça uma reclamação no INSS , via site da Ouvidoria ou pelo telefone 135

, via site da Ouvidoria ou pelo telefone 135 Se o golpista se passou por um banco, denuncie também à instituição financeira mencionada

Caso tenha sofrido prejuízo financeiro, busque ajuda no Procon

Em situações mais complexas, é recomendável procurar apoio jurídico especializado

Descontos indevidos

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, anunciou na terça-feira (27) que aposentados e pensionistas lesados por descontos ilegais em seus benefícios serão ressarcidos até 31 de dezembro.

A devolução será feita com base em valores já bloqueados de entidades investigadas, que somam R$ 1 bilhão, além de R$ 2,5 bilhões cujo bloqueio ainda depende de decisão judicial.

A expectativa é que o Tesouro Nacional antecipe parte do pagamento, e que o cronograma oficial seja divulgado em breve. Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas tenham sido afetadas por descontos indevidos desde 2020.

Para saber se há irregularidades, o INSS notificou os beneficiários pelo aplicativo Meu INSS. Quem tiver dúvidas ou dificuldades pode procurar uma das 4,7 mil agências dos Correios credenciadas para atendimento.

* Produção: Leonardo Martins