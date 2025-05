Recursos para ressarcimento virão "de quem roubou aposentados e pensionistas", diz presidente do INSS

Presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, falou ao vivo com a Rádio Gaúcha.

Cerca de 2 milhões de contestações sobre descontos indevidos já foram recebidas pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , nesta segunda-feira (26), o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, falou, sem apresentar valores, sobre de onde sairão os recursos para o ressarcimento dos beneficiários.

— A fonte primária sairá dos bandidos, de quem roubou nossos aposentados e pensionistas — afirma o presidente do INSS.

Ele explicou que logo no primeiro dia da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, foram bloqueados mais de R$ 1,1 bilhão das entidades envolvida no esquema de fraude, para que fossem utilizados no ressarcimento.