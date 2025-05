Contribuinte deve acessar as plataformas digitais da Receita Federal para conferir se está incluído no primeiro lote. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (23) a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda de 2025. O crédito bancário está agendado para ocorrer ao longo do dia 30 de maio, data que coincide com o fim do prazo para envio da declaração anual.

De acordo com o órgão fiscal, o montante a ser restituído contempla 6,27 milhões de contribuintes e equivale a um valor total de R$ 11 bilhões. Esse é considerado o maior número de restituições em primeiro lote da história.

Para se ter uma ideia, no ano passado, a primeira leva somou R$ 9,5 bilhões e havia sido o recorde até então.

Como consultar a restituição

Quem já entregou a declaração anual do Imposto de Renda e deseja saber se foi incluído no lote, deve seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o site ou o aplicativo da Receita Federal

Clique em Meu Imposto de Renda

Selecione "Consultar Restituição"

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento.

Quem tem prioridade na restituição?

É importante lembrar que a ordem de pagamento dos lotes segue parâmetros de prioridade estabelecidos pela Receita Federal. Dessa forma, recebem antes pessoas:

acima de 80 anos

acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave

cuja maior fonte de renda seja o magistério;

que realizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição

demais contribuintes

Havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Caso o contribuinte faça parte dos primeiros grupos prioritários e não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

Como a restituição será quitada

O pagamento será feito ao longo do dia 30 de maio, na conta bancária de titularidade do contribuinte ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Distribuição das restituições no primeiro lote

Dos R$ 11 bilhões, cerca de R$ 7,811 bilhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a:

240.081 restituições para idosos acima de 80 anos

2.346.445 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos

199.338 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

1.096.168 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

O valor restante será distribuído entre 2.375.076 restituições de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que foram inclusos por terem utilizado a declaração pré-preenchida e, concomitantemente, optado por receber a restituição via PIX.

Calendário de restituição do Imposto de Renda

Os demais pagamentos seguem mensalmente até setembro, com pagamento previsto para ocorrer no último dia útil do mês. O calendário de restituição do Imposto de Renda de 2025 ficou organizado da seguinte forma:

Primeiro lote: 30 de maio de 2025

Segundo lote: 30 de junho de 2025

30 de junho de 2025 Terceiro lote: 31 de julho de 2025

31 de julho de 2025 Quarto lote: 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 Quinto e último lote: 30 de setembro de 2025

Prazo está acabando

O prazo final para entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2025, referente ao ano-calendário de 2024, termina em 30 de maio, às 23h59min59s. A partir de agora, quem enviar a documentação e tiver direito a restituição, será adicionado nos lotes subsequentes.

Até quinta-feira (22), mais de 28,9 milhões declarações já haviam sido enviadas. A expectativa da Receita é receber 46,2 milhões até o fim do prazo.

