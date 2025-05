Puxado pela agropecuária, PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre

Agropecuária teve crescimento de 12,2%. Jeff Botega / Agencia RBS

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o os últimos três meses de 2024. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (30).

A alta foi puxada especialmente pela agropecuária, que teve crescimento de 12,2%. Também teve crescimento no setor de serviços, de 0,3%.

— A agropecuária está sendo favorecida pelas condições climáticas favoráveis e conta com uma baixa base de comparação do ano passado. É esperada uma safra recorde de soja, nosso produto agrícola mais importante — explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Já a indústria apresentou pequena variação negativa de 0,1%, considerada estabilidade.

Em valores correntes, foram gerados R$ 3,0 trilhões entre janeiro e março deste ano.





Setores

No setor de serviços, que têm peso de aproximadamente 70% da economia do país, houve crescimento nas seguintes atividades:

Informação e comunicação: 3,0%

Outras atividades de serviços: 0,8%

Atividades imobiliárias: 0,8%

Administração, defesa, saúde educação públicas e seguridade social: 0,6%

Comércio: 0,3%

Registrou-se estabilidade e queda em:

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,1%)

Transporte, armazenagem e correio (-0,6%)

— O grande destaque dentro dos serviços, tanto na taxa interanual como contra o quarto trimestre de 2024, foi a atividade serviços de informação e comunicação, especialmente devido ao aumento de internet e desenvolvimento de sistemas. Essa atividade cresceu mais de 38% desde a pandemia — destaca Rebeca.

No setor industrial, que corresponde a aproximadamente 25% do valor adicionado, a pesquisadora do IBGE destaca indústrias de transformação e de construção, que tiveram quedas no primeiro trimestre de 2025 de 1,0% e 0,8%, respectivamente, frente ao quarto trimestre de 2024.

— O setor industrial está sendo negativamente afetado pela política monetária restritiva — avalia Rebeca.

Já a eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (1,5%), e as Indústrias Extrativas (2,1%) tiveram desempenho positivo.