Programa Conexão com Startups, do InovaCoop RS, recebe inscrições até domingo 

O prazo de inscrições para o Conexão com Startups, programa do InovaCoop RS, foi prorrogado até este domingo (4). A iniciativa busca conectar a startups as cooperativas registradas no Sistema Ocergs, que representa o setor no Estado. O objetivo é estimular a inovação aberta e a criação de soluções para desafios reais do cooperativismo gaúcho.

O projeto vai identificar os principais obstáculos das cooperativas selecionadas e mapear startups dispostas a testar soluções para esses negócios. Podem participar cooperativas singulares e centrais de todos os ramos. O InovaCoopRS é braço de inovação do Sistema Ocergs.

Como participar

Para se inscrever, as cooperativas devem preencher um formulário online, apresentando seus principais desafios. Posteriormente, startups selecionadas serão conectadas a essas demandas, contribuindo com propostas inovadoras.

O Conexão com Startups é parte das ações do InovaCoop RS, que busca fortalecer o ecossistema de inovação no cooperativismo, ampliando a competitividade e o impacto positivo das cooperativas no Estado. Veja aqui o regulamento do processo seletivo.

Para acessar os recursos do Programa InovaCoop RS de Conexão com Startups, as cooperativas interessadas deverão apresentar os desafios alinhados a busca de Desenvolvimento da Gestão, Desenvolvimento da Governança ou Geração de Resultados as cooperativas.

As propostas devem visar soluções inovadoras que impactem positivamente a eficiência operacional, sustentabilidade e competitividade das cooperativas, promovendo avanços significativos para o setor.

Serviço

Inscrições: online, pelo formulário disponível neste link

Prazo: 4 de maio

As seis etapas do programa