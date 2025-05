Preço do aluguel residencial sobe 17,99% em um ano em Porto Alegre; entenda por quê

Oferta de unidades é um dos pontos que afetam os valores, segundo especialistas. Camila Hermes / Agencia RBS

Em um ambiente econômico que ainda afasta uma parcela da população da tão sonhada casa própria, o mercado de locação segue com alta nos preços em Porto Alegre. O valor médio do aluguel residencial cresceu 17,99% em 12 meses fechados em março na Capital.

Esse é o maior patamar de avanço para o período em 13 anos. Juro alto, desequilíbrio entre oferta e demanda e atividade acima do esperado são alguns dos fatores que ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas e integrantes do setor.

O dado faz parte de levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) e considera apenas residenciais que estão disponíveis para locação e não os já alugados.

A economista-chefe do Secovi-RS, Lucineli Martins, afirma que a pressão no preço da locação responde a uma série de movimentos do setor imobiliário. Como a moradia é uma necessidade básica, o aluguel é afetado por alguns fatores, como quantidade de imóveis disponíveis, empregabilidade, crescimento ou retração da economia e facilidades ou dificuldades de financiamentos e juros, segundo a profissional.

Nos últimos meses, ela destaca uma combinação de boa empregabilidade, crescimento do PIB acima do esperado no Estado e no país, redução na oferta de unidades para locação e aumento dos juros para financiamentos. Com isso, a compra deixa de ser uma opção para uma parcela da população, o que afeta o mercado de aluguel.

— Com uma maior dificuldade na hora da compra, a opção para muitos é a locação. E quando se tem uma maior procura por determinado serviço ou bem e uma menor disponibilidade desse, a tendência é que ocorra a chamada lei da oferta e da procura. Por isso, os preços dos aluguéis tendem a aumentar.

Além disso, destaca algumas restrições na disponibilidade do crédito habitacional, observadas nos últimos meses. Com menos funding, alguns bancos aumentaram as taxas ou o tamanho da entrada para financiamento de imóveis, o que também desestimula as compras e aquece a locação.

Oferta

O professor da Faculdade de Arquitetura e da pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Eber Pires Marzulo também cita a questão da oferta. Segundo o docente, a menor disponibilidade de imóveis para alugar pode ocorrer na esteira de fatores como menos gente apta para comprar residenciais e efeitos da inundação no estoque de alguns bairros.

— Aí aumenta o preço do aluguel porque você tem menor oferta. Então, você não tem só um problema para a realização de compra. Tem um próprio efeito de valorização dos aluguéis porque há uma diminuição da disponibilidade dos imóveis do estoque existente — destaca Marzulo.

Dados da pesquisa do Secovi-RS corroboram a análise do professor. Nos 12 meses fechados em março de 2025, Porto Alegre tinha uma amostra média de 3.500 imóveis residenciais disponíveis para locação. Esse total é 28% menor do que o observado no mesmo período do ano passado (4.856), além de ser a menor média de oferta da série histórica.

Futuro

Com um mercado imobiliário ainda pressionado por juro alto e problemas de funding, especialistas citam que ainda existe um ambiente para preços mais altos na locação.

No entanto, a economista-chefe do Secovi-RS afirma que novos movimentos e impulsos no setor podem provocar alguma descompressão. Alguns desses fatores são a inclusão de uma nova faixa no Minha Casa, Minha Vida e ajustes em outras faixas do programa habitacional. Se isso se confirmar e os financiamentos pelo FGTS forem concedidos sem muitas restrições, pode existir um alívio nos preços dos aluguéis, segundo a especialista.

— Mas lembrando, até chegarmos aos preços praticados no final de 2023, por exemplo, deverá levar ainda um bom tempo também. Nada impede que os imóveis residenciais que estão disponíveis somente para venda, com a demora na concretização do negócio, sejam disponibilizados também para locação, mas isso depende da avaliação dos proprietários — complementa Lucineli.

Já o professor Eber Pires Marzulo afirma que o cenário menos favorável para a compra em algumas classes sociais dá sinais de continuidade nos próximos meses. Mas lembra que existe um limite para o avanço de preços.