"Relatei que o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara", diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (29) que na reunião com o ministro da Fazenda , Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na noite da quarta-feira (28), "ficou combinado" que a equipe econômica terá 10 dias para apresentar ao Congresso um "plano alternativo" para o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Para Motta, o plano deve ser duradouro, consistente e "evitar gambiarras tributárias só para aumentar arrecadação". Ele indicou que, na reunião da noite de quarta, reforçou a "insatisfação geral" dos deputados com a proposta do governo Lula. "Relatei que o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara", indicou na publicação.