Pix segue como meio de pagamento mais utilizado em 2024 e cresce 52%

Mais de R$ 26,9 trilhões foram movimentos via Pix em 2024. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Os brasileiros realizaram 63,8 bilhões de operações por meio do Pix em 2024, o que representa crescimento de 52% com relação a 2023. Os números foram apresentados nesta quinta-feira (15) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Além de superar a soma de operações em outras modalidades, novamente o Pix foi a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros ao longo do ano. Juntos, cartões de crédito e débito, boletos, TED, cartão pré-pago e cheques totalizaram 50,8 bilhões de transações — 13 bilhões a menos do que o Pix.

Os dados foram compilados pela entidade a partir de números do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

"O Pix revolucionou o sistema financeiro brasileiro ao oferecer uma ferramenta simples e segura de pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana", diz em nota o diretor adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria. "Sua crescente popularidade reflete a confiança dos brasileiros na tecnologia e sua importância no cotidiano do dia a dia do brasileiro."

Liderança operacional

O Pix ultrapassou as transações com TED em janeiro de 2021. Um ano depois, tornou-se maior que o cartão de débito e, em fevereiro de 2022, ultrapassou o cartão de crédito. No ano passado, os bancos descontinuaram a oferta do DOC, um antigo sistema de transferência, que caiu em desuso com o Pix.